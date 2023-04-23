Матч ПСВ – «Аякс» остановлен из-за драки болельщиков

В воскресенье в чемпионате Нидерландов проходит принципиальный матч между ПСВ и «Аяксом». По ходу второго тайма в Эйндховене арбитр остановил игру из-за драки между болельщиками на трибуне стадиона.

Игра была остановлена при счёте 2:0 в пользу ПСВ.

Следить за дальнейшим развитием событий в игре ПСВ – «Аякс» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Добавим, что к очной игре ПСВ и «Аякс» подошли с равенством очков – по 62. Команды делят второе место в турнирной таблице Эредивизие. Лидером же является «Фейеноорд», набравший 70 баллов.