Хави Симонс: «Не знаю, где окажусь после завершения сезона»

Атакующий полузащитник ПСВ Хави Симонс высказался о своём будущем.

20-летний экс-игрок «ПСЖ» проводит впечатляющий сезон, и парижане, по слухам, рассматривают возможность его возвращения. Обратный выкуп обойдётся французскому гранду всего в 12 млн евро.

«Для начала нужно закончить сезон, а дальше будет видно. Сейчас я полностью сконцентрирован на оставшихся матчах. Никто не знает, что может произойти через три-четыре недели, но я в любом случае благодарен ПСВ за предоставленный шанс. У меня долгосрочный контракт, и летом я поговорю с руководством. Для меня, как и для любого футболиста, очень важно выступать в Лиге чемпионов», – сказал в интервью De Telegraaf Симонс.