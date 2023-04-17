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«Аякс» изучает возможность покупки форварда «Селтика» слухи

17 Апреля 2023 • 20:20 Комментировать
Аякс
3:1
Эммен
окончен

Руководство амстердамского «Аякса» рассматривает возможность подписания футболиста «Селтика» Лиеля Абада.

По информации Sky Sports, боссы нидерландского гранда готовы бороться за 21-летнего израильтянина, интерес к которому также проявляют клубы из Англии и Португалии. Сообщается, что игрок изучался «Аяксом» на протяжении всего нынешнего сезона.

В текущей кампании Абада, выступающий за «Селтик» с 2021 года, забил 12 голов при семи ассистах в 41 матче в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего из Израиля в семь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Селтик трансферы футбола - лето 2023 Лиель Абада
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