39-летний Роббен пробежал марафон менее чем за три часа

Арьен Роббен, который несколько лет назад повесил бутсы на гвоздь, по-прежнему находится в отличной физической форме. Накануне мы сообщали, что 39-летний Роббен поучаствовал в марафоне в Роттердаме. Позже нидерландские СМИ сообщили точное время, за какое Роббен преодолел дистанцию – 2 часа 58 минут и 33 секунды.

Конечно, Роббен не вошёл в число лучших марафонцев, но его показатель все равно является впечатляющим. Как известно, марафон представляет собой бег на дистанцию в 42 километра и 195 метров.

Арьен Роббен в своей футбольной карьере играл за «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию».