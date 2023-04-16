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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Эдсон Альварес установил новый антирекорд «Аякса», получив очередную жёлтую карточку

16 Апреля 2023 • 23:01 Комментировать
Аякс
3:1
Эммен
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В матче двадцать девятого тура чемпионата Нидерландов мексиканский защитник Эдсон Альварес выполнил свою цель на игру - получил дежурную желтую карточку, которая стала для него уже десятой в текущем сезоне Эредивизии.

Как выяснилось, это стало антирекордом клуба - доселе еще ни одному игроку «Аякса» не доводилось получать двухзначное количество «горчичников» во время одного сезона. Альварес, напомним, выступает за «Аякс» с 2019 года, ранее в его карьере был лишь один клуб - мексиканская «Америка».

В следующем туре чемпионата Нидерландов «Аяксу» предстоит сыграть с ПСВ, это случится двадцать третьего апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Эдсон Альварес
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