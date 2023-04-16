«Аякс» уверенно одолел «Эммен» и продолжает погоню за лидером

Оступившийся в двух турах подряд «Аякс» на прошлой неделе разгромил «Фортуну» (4:0), а сегодня не оставил шансов аутсайдерам из «Эммена». Чемпионы выиграли первый тайм благодаря ударам Хорхе Коласио и Стевена Бергвейна. Гости отыграли один мяч, но пропустили в итоге от Душана Тадича.
Победа со счетом 3:1 позволила «Аякса» потеснить ПСВ со второй строчки. Отставание от «Фейеноорда» составляет восемь очков.
Протокол игры
|(1:0) Санчес Хорхе22'
|(2:0) Бергвейн Стевен37'
|59'Антониссе Джереми (2:1)
|(3:1) Тадич Душан80'
Рульи Херонимо•Санчес Хорхе89' (Регер Юри (89') •Тимбер Юрриен•Альварес Эдсон• 32'Хато Йоррель72' (Бас Юри (72') •Классен Дэви90' (Silvano Vos (90') •Гриллич Флориан•Тейлор Кеннет 40'72' (Консейсау Франсишку (72') •Бергёйс Стивен•Тадич Душан•Бергвейн Стевен61' (Бробби Брайан (61')
Ван дер Харт Микки•Те Вирик Мик•Араухо Мигель• 23'Дирксен Юлиюс•Бюрнет Лоренцо67' (Бушуари Мохамед (67') •Димерс Марк•Веендорп Кезиа84' (Ассехнун Джасин-Амин (84') •Эль-Мессауди Ахмед85' (Влак Яри (85') •Антониссе Джереми76' (Дарфалу Усама (76') •Ромени Оле•Живкович Рицхайро85' (Бернаду Лукас (85')
16 апреля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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