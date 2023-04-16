«Аякс» уверенно одолел «Эммен» и продолжает погоню за лидером

Оступившийся в двух турах подряд «Аякс» на прошлой неделе разгромил «Фортуну» (4:0), а сегодня не оставил шансов аутсайдерам из «Эммена». Чемпионы выиграли первый тайм благодаря ударам Хорхе Коласио и Стевена Бергвейна. Гости отыграли один мяч, но пропустили в итоге от Душана Тадича.

Победа со счетом 3:1 позволила «Аякса» потеснить ПСВ со второй строчки. Отставание от «Фейеноорда» составляет восемь очков.

Протокол игры