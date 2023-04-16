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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» уверенно одолел «Эммен» и продолжает погоню за лидером

16 Апреля 2023 • 22:56 Комментировать
Аякс
3:1
Эммен
окончен

Оступившийся в двух турах подряд «Аякс» на прошлой неделе разгромил «Фортуну» (4:0), а сегодня не оставил шансов аутсайдерам из «Эммена». Чемпионы выиграли первый тайм благодаря ударам Хорхе Коласио и Стевена Бергвейна. Гости отыграли один мяч, но пропустили в итоге от Душана Тадича.

Победа со счетом 3:1 позволила «Аякса» потеснить ПСВ со второй строчки. Отставание от «Фейеноорда» составляет восемь очков.
Протокол игры

 
Аякс3:1Эммен
(1:0) Санчес Хорхе22'  
(2:0) Бергвейн Стевен37'  
  59'Антониссе Джереми (2:1)
(3:1) Тадич Душан80'  
Рульи ХеронимоСанчес Хорхе 89' (Регер Юри ( 89') Тимбер ЮрриенАльварес Эдсон  32'Хато Йоррель 72' (Бас Юри ( 72') Классен Дэви 90' (Silvano Vos ( 90') Гриллич ФлорианТейлор Кеннет  40' 72' (Консейсау Франсишку ( 72') Бергёйс СтивенТадич ДушанБергвейн Стевен 61' (Бробби Брайан ( 61')
Запасные: Угелумба КэлвинСтекеленбург МартенФитц-Джим КиянMika GodtsЛукка ЛоренцоПасвер РемкоВейндал Оуэн
Ван дер Харт МиккиТе Вирик МикАраухо Мигель  23'Дирксен ЮлиюсБюрнет Лоренцо 67' (Бушуари Мохамед ( 67') Димерс МаркВеендорп Кезиа 84' (Ассехнун Джасин-Амин ( 84') Эль-Мессауди Ахмед 85' (Влак Яри ( 85') Антониссе Джереми 76' (Дарфалу Усама ( 76') Ромени ОлеЖивкович Рицхайро 85' (Бернаду Лукас ( 85')
Запасные: Вос ДеннисХейлен МайклВан Дорп КианЭлсхлягель ЭрикТуфики АззеддинЛузайядьо Арно
16 апреля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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