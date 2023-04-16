«Фейеноорд» упрочил лидерство, разгромив главного аутсайдера лиги

В 29-м туре Эредивизии сошлись последняя и первая команды сезона, «Камбюр» и «Фейеноорд». Лидеры чемпионата Нидерландов очень уверенно победили, забив три безответных гола в ворота противника. В первом тайме отличился Сантьяго Хименес, после перерыва очередной мяч забил Себастьян Шиманьски, а точка была поставлена автоголом - 3:0.

«Фейеноорд» вернул отрыв от второго места в восемь очков.