«Фейеноорд» упрочил лидерство, разгромив главного аутсайдера лиги

В 29-м туре Эредивизии сошлись последняя и первая команды сезона, «Камбюр» и «Фейеноорд». Лидеры чемпионата Нидерландов очень уверенно победили, забив три безответных гола в ворота противника. В первом тайме отличился Сантьяго Хименес, после перерыва очередной мяч забил Себастьян Шиманьски, а точка была поставлена автоголом - 3:0.
«Фейеноорд» вернул отрыв от второго места в восемь очков.
Протокол игры
|17'Хименес Сантьяго Томас (0:1)
|51'Шиманьски Себастьян (0:2)
|64'Макинтош Келвин (0:3)
Руйтер Робин•Ван Вермескеркен Саи 16'76' (Брей Майкл (76') •Макинтош Келвин•Floris Smand•Бангура Алекс 50'54' (Sekou Sylla (54') •Ван Кам Даниэль•Худемакерс Меес•Фор Наварон•Якобс Ями76' (Шмидт Доке (76') •Йонсен Бьорн76' (Робертс Улдрикис (76') •Махи Мимаун65' (Remco Balk (65')
Бейло Юстин•Гертрейда Лютсхарел73' (Педерсен Маркус Гольмгрен (73') •Траунер Гернот•Ганцко Давид• 76'Хартман Квилиндси• 72'Кекчю Оркун•Виффер Матс80' (Перейра Данило II (80') •Пайшао Игор72' (Джаханбахш Алиреза (72') •Шиманьски Себастьян•Идрисси Уссама73' (Дилросун Джавайро (73') •Хименес Сантьяго Томас80' (Миламбо Антони (80')
16 апреля. Стадион "Камбюр" (Леуварден).
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