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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Фейеноорд» упрочил лидерство, разгромив главного аутсайдера лиги

16 Апреля 2023 • 19:38 Комментировать
Камбюр
0:3
Фейеноорд
окончен

В 29-м туре Эредивизии сошлись последняя и первая команды сезона, «Камбюр» и «Фейеноорд». Лидеры чемпионата Нидерландов очень уверенно победили, забив три безответных гола в ворота противника. В первом тайме отличился Сантьяго Хименес, после перерыва очередной мяч забил Себастьян Шиманьски, а точка была поставлена автоголом - 3:0.

«Фейеноорд» вернул отрыв от второго места в восемь очков.

Протокол игры  
Камбюр0:3Фейеноорд
  17'Хименес Сантьяго Томас (0:1)
  51'Шиманьски Себастьян (0:2)
  64'Макинтош Келвин (0:3)
Руйтер РобинВан Вермескеркен Саи  16' 76' (Брей Майкл ( 76') Макинтош КелвинFloris SmandБангура Алекс  50' 54' (Sekou Sylla ( 54') Ван Кам ДаниэльХудемакерс МеесФор НаваронЯкобс Ями 76' (Шмидт Доке ( 76') Йонсен Бьорн 76' (Робертс Улдрикис ( 76') Махи Мимаун 65' (Remco Balk ( 65')
Запасные: Самбисса ДавидТол МаркоThijmen RenkelБергсма ЛеонМиннема БреттПаулиссен МитчеллMilan Smit
Бейло ЮстинГертрейда Лютсхарел 73' (Педерсен Маркус Гольмгрен ( 73') Траунер ГернотГанцко Давид  76'Хартман Квилиндси  72'Кекчю ОркунВиффер Матс 80' (Перейра Данило II ( 80') Пайшао Игор 72' (Джаханбахш Алиреза ( 72') Шиманьски СебастьянИдрисси Уссама 73' (Дилросун Джавайро ( 73') Хименес Сантьяго Томас 80' (Миламбо Антони ( 80')
Запасные: Ezequiel BullaudeЛопес Маркос IVРасмуссен ЯкобМарсиано ОфирКасанвирджо НерайшоТаабуни МохамедВелленройтер Тимон
16 апреля. Стадион "Камбюр" (Леуварден).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Камбюр
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