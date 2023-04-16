Известный в прошлом нидерландский футболист Арьен Роббен поучаствовал в марафоне в Роттердаме. Как сообщает Rijnmond Sport, экс-игрок «Баварии» показал отличное время, пробежав дистанцию менее чем за три часа.

Арьен Роббен завершил карьеру летом 2021 года. Нидерландец поиграл за такие клубы как «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал» и «Бавария». Стоит сказать, что Роббен завершил карьеру довольно рано – сейчас ему 39 лет.

За плечами Роббена 96 матчей за национальную сборную Нидерландов. В них вингер записал на свой счёт 37 голов и 34 результативных паса на партнёров.