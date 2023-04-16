«Гронинген» повторил клубный антирекорд

В двадцать девятом туре нидерландского чемпионата «Гронинген» проиграл в выездном матче «Ваалвейку», все три мяча в этой игре были забиты после перерыва, но у «Ваалвейка» получилось забить на гол больше.

Для «Гронингена» это было уже двадцатое поражение в нынешнем сезоне, и бывший первый клуб Луиса Суареса в Европе повторил свой антирекорд полувековой давности. Тогда, в сезоне 1973/1974, «Гронинген» также потерпел двадцать поражений в сезоне.

Но сейчас, когда остаются еще пять туров, у «Гордости севера» (такое пафосное прозвище носит клуб) есть все шансы установить новый абсолютный антирекорд.