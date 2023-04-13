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Король Нидерландов признался, что болеет за «Аякс»

13 Апреля 2023 • 16:11 Комментировать
Аякс
...
Эммен
16.04 21:00

Король Нидерландов Виллем-Александр признался в любви к амстердамскому «Аяксу».

«Я должен быть нейтрален во всем, кроме футбола. Йохан Кройф разжёг во мне любовь к «Аяксу», — заявил король, чьи слова приводит издание NOS. Виллем-Александр рассказал, что считает футболистов лучшими послами страны, также упомянув Рууда Гуллита и Марко ван Бастена. Также помимо сборной Нидерландов и амстердамского клуба король, по собственным словам, поддерживает аргентинскую национальную команду.

Напомним, что «Аякс» является 36-кратным чемпионом страны. Это рекорд Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Виллем-Александр
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