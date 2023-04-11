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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Хейтинга станет полноценным тренером «Аякса»

11 Апреля 2023 • 21:21 Комментировать
Аякс
...
Эммен
16.04 21:00

Бывший нидерландский защитник, а ныне исполняющий обязанности главного тренера «Аякса» Джон Хейтинга близок к тому, чтобы стать главным тренером гранда из Амстердама на постоянной основе. Об этом рапортует ESPN со ссылкой на спортивного директора «Аякса» Свена Мислинтата.

«Других кандидатов мы не рассматриваем, полностью сосредоточены на том, чтобы этот сезон завершить как можно лучше», - заявил Мислинтат.

Напомним, что Хейтинга возглавил «Аякс» в феврале 2023 года. При нём амстердамцы набрали неплохой ход, пусть и отстают от лидирующего в чемпионате Нидерландов «Фейеноорда» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Джон Хейтинга
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АЯКС ЭММЕН
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