«Фейеноорд» разгромил противника, поддержав почин конкурентов

Фавориты чемпионата Нидерландов дружно одержали крупные победы над соперниками. В 28-м туре «Фейеноорд» принимал «Валвейк» и в течение 10 минут в конце первого тайма забил три мяча, а к 62-й минуте громил противника со счетом 5:0. У Игора Пайшао дубль. В итоге финальный свисток прозвучал при цифрах 5 и 1 на табло.

После этого тура роттердамцы на 8 очков опережают «Аякс» с ПСВ, «Валвейк» - 10-й.