«Фейеноорд» разгромил противника, поддержав почин конкурентов

Фавориты чемпионата Нидерландов дружно одержали крупные победы над соперниками. В 28-м туре «Фейеноорд» принимал «Валвейк» и в течение 10 минут в конце первого тайма забил три мяча, а к 62-й минуте громил противника со счетом 5:0. У Игора Пайшао дубль. В итоге финальный свисток прозвучал при цифрах 5 и 1 на табло.
После этого тура роттердамцы на 8 очков опережают «Аякс» с ПСВ, «Валвейк» - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Yassin Oukili29'
|(2:0) Пайшао Игор31'
|(3:0) Хартман Квилиндси39'
|(4:0) Пайшао Игор53'
|(5:0) Хименес Сантьяго Томас62'
|68'Лобете Хулен (5:1)
Велленройтер Тимон•Гертрейда Лютсхарел64' (Педерсен Маркус Гольмгрен (64') •Траунер Гернот•Ганцко Давид• 51'Хартман Квилиндси63' (Лопес Маркос IV (63') •Кекчю Оркун63' (Перейра Данило II (63') •Виффер Матс77' (Таабуни Мохамед (77') •Пайшао Игор•Шиманьски Себастьян•Идрисси Уссама•Хименес Сантьяго Томас72' (Ezequiel Bullaude (72')
Вассен Этьенн•Леливелд Юлиан46' (Бакари Саид (46') •Гаари Жюрьен•Адевойе Шоун•Ваутерс Луук46' (Ван ден Бёйс Дарио (46') •Клемент Пелле69' (Вруг Патрик (69') •Анита Вурнон•Yassin Oukili76' (Фелида Кевин (76') •Йозефзон Флориан46' (Лутонда Тьерри (46') •Лобете Хулен• 83'Сёнтьенс Матс
09 апреля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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