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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Фейеноорд» разгромил противника, поддержав почин конкурентов

09 Апреля 2023 • 22:58 Комментировать
Фейеноорд
5:1
Валвейк
окончен

Фавориты чемпионата Нидерландов дружно одержали крупные победы над соперниками. В 28-м туре «Фейеноорд» принимал «Валвейк» и в течение 10 минут в конце первого тайма забил три мяча, а к 62-й минуте громил противника со счетом 5:0. У Игора Пайшао дубль. В итоге финальный свисток прозвучал при цифрах 5 и 1 на табло.

После этого тура роттердамцы на 8 очков опережают «Аякс» с ПСВ, «Валвейк» - 10-й.

Протокол игры  
Фейеноорд5:1Валвейк
(1:0) Yassin Oukili29'  
(2:0) Пайшао Игор31'  
(3:0) Хартман Квилиндси39'  
(4:0) Пайшао Игор53'  
(5:0) Хименес Сантьяго Томас62'  
  68'Лобете Хулен (5:1)
Велленройтер ТимонГертрейда Лютсхарел 64' (Педерсен Маркус Гольмгрен ( 64') Траунер ГернотГанцко Давид  51'Хартман Квилиндси 63' (Лопес Маркос IV ( 63') Кекчю Оркун 63' (Перейра Данило II ( 63') Виффер Матс 77' (Таабуни Мохамед ( 77') Пайшао ИгорШиманьски СебастьянИдрисси УссамаХименес Сантьяго Томас 72' (Ezequiel Bullaude ( 72')
Запасные: Троос ТейнРасмуссен ЯкобДилросун ДжавайроМарсиано ОфирБейло ЮстинКасанвирджо НерайшоВолемарк Патрик
Вассен ЭтьеннЛеливелд Юлиан 46' (Бакари Саид ( 46') Гаари ЖюрьенАдевойе ШоунВаутерс Луук 46' (Ван ден Бёйс Дарио ( 46') Клемент Пелле 69' (Вруг Патрик ( 69') Анита ВурнонYassin Oukili 76' (Фелида Кевин ( 76') Йозефзон Флориан 46' (Лутонда Тьерри ( 46') Лобете Хулен  83'Сёнтьенс Матс
Запасные: Перейра ЖоэлБаккали ЗакарияБирет МикаАвгустейнс СеббеСпенкелинк МаркНьивпорт ЛарсКёйперс Рой
09 апреля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Фейеноорд Валвейк
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