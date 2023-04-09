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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Премьера» - роттердамская «Спарта» впервые в 21-м веке выиграла в Алкмаре

09 Апреля 2023 • 20:00 Комментировать
АЗ Алкмаар
0:1
Спарта Роттердам
окончен

Неожиданный результат случился в матче двадцать восьмого тура Эредивизии, роттердамская «Спарта» отправилась в Алкмар, где, к удивлению многих, посрамила «сыроваров», выиграв с минимальным счетом.

Как оказалось, «Спарта» впервые в 21-м веке смогла выиграть в гостях у АЗ. В последний раз это было целую вечность назад - в октябре 1996, тогда счет был 2:1. Любопытно, что успех «Спарты» в какой-то мере сыграл на руку «Аяксу» из конкурирующего с Роттердамом Амстердама - АЗ ведет с «Аяксом» прямую борьбу в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре чемпионата «Спарта» сразится с «Херенвеном». 

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Евро-Футбол.Ру,
АЗ Алкмаар Спарта Роттердам
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