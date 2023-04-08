ПСВ спокойно разгромил аутсайдера

В 28-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ дома играл против «Эксельсиора», который пытается избежать вылета по итогам сезона. Аутсайдер сегодня ничем не удивил, но поддерживал интригу до концовки поединка, когда пропустил три гола подряд (4:0). Дюк де Йонг стал автором победного гола на 12-й минуте, также сегодня результативно били Хави Симонс, Фабио Силва и Эрик Гутьеррес.
ПСВ вышел на чистое второе место с отставанием в пять баллов от лидирующего «Фейеноорда».
Протокол игры
|(1:0) Де Йонг Люк12'
|(2:0) Симонс Хави78'
|(3:0) Силва Фабио82'
|(4:0) Гутьеррес Эрик87'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре63' (Брэнтуэйт Джерред (63') •Боскальи Оливье•Ван Анхольт Патрик•Гутьеррес Эрик•Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан63' (Эль-Гази Анвар (63') •Симонс Хави83' (Азар Торган (83') •Силва Фабио•Де Йонг Люк46' (Тиль Гус (46')
Ван Гассел Стейн•Ньивпорт Свен7' (Сеймор Серано (7') •Эль-Яакуби Редуан•Пири Кик64' (Науйокс Ноа (64') •Хореман Сибе• 66'Загре Артур 56'75' (Аграфиотис Николас (75') •Гаудмейн Кензо•Бас Юлиан• 72'Копмейнерс Пер65' (Аюб Яссин (65') • 69'Дриауех Каухайб75' (Чу-А-Он Натан (75') •Лампру Лазарос
08 апреля. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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