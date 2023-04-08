ПСВ спокойно разгромил аутсайдера

В 28-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ дома играл против «Эксельсиора», который пытается избежать вылета по итогам сезона. Аутсайдер сегодня ничем не удивил, но поддерживал интригу до концовки поединка, когда пропустил три гола подряд (4:0). Дюк де Йонг стал автором победного гола на 12-й минуте, также сегодня результативно били Хави Симонс, Фабио Силва и Эрик Гутьеррес.

ПСВ вышел на чистое второе место с отставанием в пять баллов от лидирующего «Фейеноорда».