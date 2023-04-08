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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ спокойно разгромил аутсайдера

08 Апреля 2023 • 23:00 Комментировать
ПСВ
4:0
Эксельсиор
окончен

В 28-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ дома играл против «Эксельсиора», который пытается избежать вылета по итогам сезона. Аутсайдер сегодня ничем не удивил, но поддерживал интригу до концовки поединка, когда пропустил три гола подряд (4:0). Дюк де Йонг стал автором победного гола на 12-й минуте, также сегодня результативно били Хави Симонс, Фабио Силва и Эрик Гутьеррес.

ПСВ вышел на чистое второе место с отставанием в пять баллов от лидирующего «Фейеноорда».

Протокол игры  
ПСВ4:0Эксельсиор
(1:0) Де Йонг Люк12'  
(2:0) Симонс Хави78'  
(3:0) Силва Фабио82'  
(4:0) Гутьеррес Эрик87'  
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо Андре 63' (Брэнтуэйт Джерред ( 63') Боскальи ОливьеВан Анхольт ПатрикГутьеррес ЭрикВеерман ЙоэйБакайоко Жоан 63' (Эль-Гази Анвар ( 63') Симонс Хави 83' (Азар Торган ( 83') Силва ФабиоДе Йонг Люк 46' (Тиль Гус ( 46')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойСайбари ИсмаэльСангаре Ибрахим
Ван Гассел СтейнНьивпорт Свен 7' (Сеймор Серано ( 7') Эль-Яакуби РедуанПири Кик 64' (Науйокс Ноа ( 64') Хореман Сибе  66'Загре Артур  56' 75' (Аграфиотис Николас ( 75') Гаудмейн КензоБас Юлиан  72'Копмейнерс Пер 65' (Аюб Яссин ( 65'  69') Дриауех Каухайб 75' (Чу-А-Он Натан ( 75') Лампру Лазарос
Запасные: Эйгенрам ЙосуаВан Дёйнен МайкХархаух РедаКёйпер ПаскальАлблас Норберт
08 апреля. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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