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«Барселона» не намерена возвращать Хави Симонса

08 Апреля 2023 • 21:09 Комментировать
ПСВ
1:0
Эксельсиор
1 1.09 X 10.00 2 23.00
1-й тайм

Полузащитник нидерландского ПСВ Хави Симонс вряд ли вернётся в «Барселону» грядущим летом.

Слухи о возможном возвращении 19-летнего футболиста в каталонский клуб появились на днях. Атакующий хавбек успешно проявляет себя в цветах ПСВ, благодаря чему привлёк к себе внимание со стороны представителей ведущих лиг. Согласно сведениям Хави Мигеля, переход Симонса в «Барселону» пока маловероятен – главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес не видит юного нидерландца в своих построениях.

Хави Симонс записал себе в актив 16 забитых мячей и восемь результативных передач в 39 поединках за ПСВ в текущей кампании. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 млн евро.

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Барселона ПСВ Хави Эрнандес Хави Симонс трансферы футбола - лето 2023
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