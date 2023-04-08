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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Барселона» рассматривает вариант с возвращением Хави Симонса

08 Апреля 2023 • 10:58 Комментировать
ПСВ
...
Эксельсиор
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Через 8 ч. 44 мин.

Каталонская «Барселона» ближайшим летом может вернуть в свой состав полузащитника Хави Симонса, который ныне выступает за ПСВ Эйндховен. Один из руководителей «сине-гранатовых» Йорди Кройф призывает клуб вернуть нидерландца.

Симонс в нынешнем сезоне добился большого прогресса в составе ПСВ, где проводит свою дебютную кампанию. Хави перебрался в команду прошлым летом из «ПСЖ», в котором не получал игровое время.

По информации от Mundo Deportivo, камнем преткновения для трансфера может стать ценник Симонса в размере 30 миллионов евро. Хави в этом сезоне отметился 13 голами и 6 результативными передачами в чемпионате Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСВ Хави Симонс
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