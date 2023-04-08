«Барселона» рассматривает вариант с возвращением Хави Симонса

Каталонская «Барселона» ближайшим летом может вернуть в свой состав полузащитника Хави Симонса, который ныне выступает за ПСВ Эйндховен. Один из руководителей «сине-гранатовых» Йорди Кройф призывает клуб вернуть нидерландца.

Симонс в нынешнем сезоне добился большого прогресса в составе ПСВ, где проводит свою дебютную кампанию. Хави перебрался в команду прошлым летом из «ПСЖ», в котором не получал игровое время.

По информации от Mundo Deportivo, камнем преткновения для трансфера может стать ценник Симонса в размере 30 миллионов евро. Хави в этом сезоне отметился 13 голами и 6 результативными передачами в чемпионате Нидерландов.