Классену разбили голову в полуфинале Кубка Нидерландов

В среду «Аякс» смог обыграть в Роттердаме «Фейеноорд» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка страны, который состоится в последний день апреля.

Но победа далась «Аяксу» непросто - роттердамская публика всегда очень враждебно относится к этому клубу и в этом на своей шкуре (а говоря буквально, то на своей голове) убедился Дэви Классен, которому в голову прилетел посторонний предмет, вызвавший кровотечение.

Арбитру пришлось прервать матч и увести игроков с поля. Скорее всего, теперь «Фейеноорду» прилетит наказание, впрочем, там к ним уже давно привыкли - «торсида» именно этого клуба уже давно прослыла одной из самых задиристых в Европе.