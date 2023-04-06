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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» трижды подряд сыграет в финале Кубка Нидерландов - такое случится впервые в 21-м веке

06 Апреля 2023 • 08:41 Комментировать
Фейеноорд
1:2
Аякс
окончен

Как мы уже сообщали, в финале Кубка Нидерландов вновь сыграют «Аякс» и ПСВ - в среду вечером амстердамцы обыграли «Фейеноорд» и вышли в финал Кубка, который состоится в последний день апреля в Роттердаме. Как выяснилось, «Аякс» вышел в финал Кубка Нидерландов в третий раз кряду, и в 21-м веке с клубом такого еще не случалось.

Если же копнуть глубже, то в последний раз подобное было между 1978 и 1981 годами - тогда «Аякс» четыре раза кряду сыграл в финале Кубка Нидерландов. Напомним, что амстердамский клуб выигрывал этот трофей двадцать раз, в то время как «крестьяне» из ПСВ - лишь десять раз в своей истории. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс ПСВ
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