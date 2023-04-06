«Аякс» трижды подряд сыграет в финале Кубка Нидерландов - такое случится впервые в 21-м веке

Как мы уже сообщали, в финале Кубка Нидерландов вновь сыграют «Аякс» и ПСВ - в среду вечером амстердамцы обыграли «Фейеноорд» и вышли в финал Кубка, который состоится в последний день апреля в Роттердаме. Как выяснилось, «Аякс» вышел в финал Кубка Нидерландов в третий раз кряду, и в 21-м веке с клубом такого еще не случалось.

Если же копнуть глубже, то в последний раз подобное было между 1978 и 1981 годами - тогда «Аякс» четыре раза кряду сыграл в финале Кубка Нидерландов. Напомним, что амстердамский клуб выигрывал этот трофей двадцать раз, в то время как «крестьяне» из ПСВ - лишь десять раз в своей истории.