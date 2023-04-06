​В финале Кубка Нидерландов снова сыграют «Аякс» и «ПСЖ»

Определились участники финала Кубка Нидерландов - ими снова, как и в прошлом году, стали «Аякс» и ПСВ. Любопытно, что такое, два финала подряд с одними и теми же участниками, случилось впервые в истории турнира. Во вторник ПСВ не без нервов, но справился с со «Спакенбургом», который и так уже произвел самую громкую сенсацию турнира.

А в среду «Аякс» смог обыграть в Роттердаме «Фейеноорд» со счетом 2:1 и также вышел в финал Кубка страны. Последний, главный поединок за трофей состоится снова в Роттердаме на стадионе «Де Кейп», это случится 30 апреля. «Аякс» брал Кубок страны 20 раз, в то время как ПСВ - лишь десять.