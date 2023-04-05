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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Наполи» присмотрел замену Осимхену в чемпионате Нидерландов

05 Апреля 2023 • 00:15 Комментировать
Фейеноорд
...
Аякс
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Через 19 ч. 25 мин.

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес интересен клубам ведущих европейских чемпионатов.

21-летний мексиканец – один из лидеров команды Арне Слота, уверенно идущей к чемпионскому титулу. По данным 90min, недавние успехи форварда не остались незамеченными: интерес к нему уже проявляет итальянский «Наполи», также за футболистом следят французский «Лилль» и «Астон Вилла» с «Лестером», представляющие Английскую Премьер-лигу.

В активе Сантьяго Хименеса девять забитых мячей в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов. Примечательно, что семь из девяти голов пришлись на 2023 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Фейеноорд Лилль Наполи Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023 Сантьяго Хименес
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ФЕЙЕНООРД АЯКС
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