«Наполи» присмотрел замену Осимхену в чемпионате Нидерландов

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес интересен клубам ведущих европейских чемпионатов.

21-летний мексиканец – один из лидеров команды Арне Слота, уверенно идущей к чемпионскому титулу. По данным 90min, недавние успехи форварда не остались незамеченными: интерес к нему уже проявляет итальянский «Наполи», также за футболистом следят французский «Лилль» и «Астон Вилла» с «Лестером», представляющие Английскую Премьер-лигу.

В активе Сантьяго Хименеса девять забитых мячей в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов. Примечательно, что семь из девяти голов пришлись на 2023 год.