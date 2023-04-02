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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Фейеноорд» сделал ещё один чаг к чемпионству – отрыв от «Аякса» увеличен

02 Апреля 2023 • 17:34 Комментировать
Спарта Роттердам
1:3
Фейеноорд
окончен

«Фейеноорд» стал ещё ближе к титулу чемпиона Нидерландов. В воскресенье команда Арне Слота добилась гостевой победы над «Спартой» из Роттердама со счётом 3:1.

Как следствие, отрыв лидирующего «Фейеноорда» от второго «Аякса» вырос до восьми зачётных баллов. Амстердамцы свой матч тура завершили вничью,  о чём мы уже рассказывали.

«Фейеноорд» может стать чемпионом Нидерландов впервые с сезона 2016/2017. Впрочем, впереди ещё семь туров, а в футболе, как известно, случается всякое.

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