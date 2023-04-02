«Фейеноорд» сделал ещё один чаг к чемпионству – отрыв от «Аякса» увеличен

«Фейеноорд» стал ещё ближе к титулу чемпиона Нидерландов. В воскресенье команда Арне Слота добилась гостевой победы над «Спартой» из Роттердама со счётом 3:1.
Как следствие, отрыв лидирующего «Фейеноорда» от второго «Аякса» вырос до восьми зачётных баллов. Амстердамцы свой матч тура завершили вничью, о чём мы уже рассказывали.
«Фейеноорд» может стать чемпионом Нидерландов впервые с сезона 2016/2017. Впрочем, впереди ещё семь туров, а в футболе, как известно, случается всякое.
Протокол игры
|12'Пайшао Игор (0:1)
|(1:1) Пинту Мика33'
|70'Хименес Сантьяго Томас (1:2)
|76'Ганцко Давид (1:3)
Олай Ник•Самбо Шуранди•Вриндс Барт•Эрдхёйзен Майк•Пинту Мика•Jeremy van Mullem•Китолано Джошуа 74' (Намли Юнес ( 74' ) •Ван Крой Вито•Версейрен Арно 28' •Саито Коки•Леуритсен Тобиас
Велленройтер Тимон•Педерсен Маркус Гольмгрен•Траунер Гернот•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс 78' •Шиманьски Себастьян•Кекчю Оркун 90' (Миламбо Антони ( 90' ) •Джаханбахш Алиреза 71' (Дилросун Джавайро ( 71' ) •Хименес Сантьяго Томас•Пайшао Игор 82' (Перейра Данило II ( 82' )
Сегодня. Стадион "Спарта ".
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