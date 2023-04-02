Хави Симонс прокомментировал возможность возвращения в «ПСЖ»

Летом прошлого года полузащитник Хави Симонс перебрался из «ПСЖ» в ПСВ. При этом у гранда Лиги 1 есть возможность обратного выкупа игрока. Сам Симонс дал комментарий на этот счёт.

«Люди спрашивают меня о пункте, согласно которому «ПСЖ» может вернуть меня. Но я им отвечаю: «Я подписал контракт с ПСВ на пять лет, не так ли? Я хочу творить великие дела с ПСВ, поверьте мне», - сказал 19-летний Симонс Algemeen Dagblad.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает в социальных сетях, что «ПСЖ» может выкупить Хави Симонса обратно за 12 миллионов евро, однако для этого клуб должен иметь согласие футболиста.