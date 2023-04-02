Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Шансы «Аякса» на чемпионство снизились после осечки

02 Апреля 2023 • 15:12 Комментировать
Гоу Эхед Иглс
0:0
Аякс
окончен

В воскресенье «Аякс» проводил гостевой матч чемпионата Нидерландов против команды «Гоу Эхед Иглс». Несмотря на очевидную разницу в классе, амстердамцам так и не удалось склонить чаши весов в свою строну. Когда арбитр дал финальный свисток, на табло горел счёт 0:0.

«Аякс» превзошёл «Гоу Эхед Иглас» практически во всем статистическим показателям, но фанатам от этого не легче, ведь команда потеряла два очка. От лидирующего «Фейеноорда» «аяксиды», занимающие второе место в таблице Эредивизие, отстают на пять очков, причём конкурент провёл на игру меньше.

Протокол игры  
  Сегодня. Стадион "Де Аделарсхорст ".
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Гоу Эхед Иглс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс
Аякс Аякс
0
0
5.60 4.40 1.53
Видео
35 мин
Утрехт Утрехт
Волендам Волендам
0
0
1.39 5.20 6.80
Видео
35 мин
Спарта Роттердам Спарта Роттердам
Фейеноорд Фейеноорд
0
1
3.50 3.55 2.03
Видео
02.04.23 в 17:45
Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
Гронинген Гронинген
2.18 3.35 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
15:12 · Нидерланды. Эредивизие
Шансы «Аякса» на чемпионство снизились после осечки
01 Апреля
23:04 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ вырвался на второе место, легко разобравшись с НЕКом
07:37 · Нидерланды. Эредивизие
Зеедорф хочет получить работу в «Аяксе»
29 Марта
17:54 · Нидерланды. Эредивизие
«Витесс» сделал заявление после выхода статьи об Абрамовиче
16:12 · Нидерланды. Эредивизие
Абрамович тайно финансировал клуб в Нидерландах - источник
06:24 · Нидерланды. Эредивизие
Ван дер Сар: «Если «Барселона» нарушила фэйр-плей, то она должна быть наказана без сожаления»
28 Марта
17:24 · Нидерланды. Эредивизие
Бывший игрок «Аякса» Нури вышел из комы
01:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» пополнил число претендентов на дорогостоящего полузащитника «Аякса»
27 Марта
07:20 · Нидерланды. Эредивизие
«ПСЖ» хочет вернуть игрока, от которого избавился бесплатно
25 Марта
14:50 · Нидерланды. Эредивизие
​Ван Нистелрой назвал главную ошибку в своей карьере
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может перехватить нападающего у «Реала» 1
13:01 · Англия. Премьер-лига
Назван тренер, который может заменить Конте в «Тоттенхэме»
10:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в Нидерландах
24 Марта
23:26 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» претендует на тренера из Нидерландов
23 Марта
08:55 · Нидерланды. Эредивизие
Адвокат останется без работы летом
Все новости
Рекомендуем