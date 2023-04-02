Шансы «Аякса» на чемпионство снизились после осечки

В воскресенье «Аякс» проводил гостевой матч чемпионата Нидерландов против команды «Гоу Эхед Иглс». Несмотря на очевидную разницу в классе, амстердамцам так и не удалось склонить чаши весов в свою строну. Когда арбитр дал финальный свисток, на табло горел счёт 0:0.

«Аякс» превзошёл «Гоу Эхед Иглас» практически во всем статистическим показателям, но фанатам от этого не легче, ведь команда потеряла два очка. От лидирующего «Фейеноорда» «аяксиды», занимающие второе место в таблице Эредивизие, отстают на пять очков, причём конкурент провёл на игру меньше.