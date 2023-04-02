Шансы «Аякса» на чемпионство снизились после осечки

В воскресенье «Аякс» проводил гостевой матч чемпионата Нидерландов против команды «Гоу Эхед Иглс». Несмотря на очевидную разницу в классе, амстердамцам так и не удалось склонить чаши весов в свою строну. Когда арбитр дал финальный свисток, на табло горел счёт 0:0.
«Аякс» превзошёл «Гоу Эхед Иглас» практически во всем статистическим показателям, но фанатам от этого не легче, ведь команда потеряла два очка. От лидирующего «Фейеноорда» «аяксиды», занимающие второе место в таблице Эредивизие, отстают на пять очков, причём конкурент провёл на игру меньше.
Протокол игры
Де Ланге Жеффри•Дейл Матс•Амофа Джамал 51' •Наубер Геррит•Оппегорд Фредрик 80' (Фонтан Хосе ( 80' ) •Адеканье Бобби 90' (Кюйперс Бас ( 90' ) •Идзес Джей•Ромменс Филипп•Виллюмссон Виллюм•Лидберг Исак•Штоккерс Финн 68' (Эдвардсен Оливер ( 68' 87')
Рульи Херонимо•Санчес Хорхе 87' (Лукка Лоренцо ( 87' ) •Тимбер Юрриен•Альварес Эдсон 7' •Бас Юри 69' (Вейндал Оуэн ( 69' ) •Бергёйс Стивен 80' (Консейсау Франсишку ( 80' ) •Тейлор Кеннет•Классен Дэви•Кудус Мохаммед•Бробби Брайан 69' (Бергвейн Стевен ( 69' ) •Тадич Душан
Сегодня. Стадион "Де Аделарсхорст ".
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