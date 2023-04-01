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Зеедорф хочет получить работу в «Аяксе»

01 Апреля 2023 • 07:37 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Нидерландов и мадридского «Реала» Кларенс Зеедорф хотел бы получить работу в амстердамском «Аяксе». Об этом сообщил Рууд Гуллит.

«Мне сообщил один надежный источник, что Зеедорф подавал заявку на должность технического директора «Аякса». Однако пока он не получит ответа от клуба», - передает слова Гуллита Ziggo Sport.

В настоящий момент пост технического директора «Аякса» занимает Джерри Хамстра.

После 26 туров чемпионата Нидерландов амстердамский клуб набрал 55 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Аякс» отстает от лидирующего «Фейеноорда» на шесть пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Кларенс Зеедорф
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