«Витесс» сделал заявление после выхода статьи об Абрамовиче

Нидерландский «Витесс» опубликовал на страницах своего официального сайта заявление. Оно коснулось публикации издания The Guardian, в которой утверждается, что в период с 2010 по 2016 год «Витесс» косвенно финансировался компанией, которая принадлежала Роману Абрамовичу.

«Витесс» подчёркивает, что ничего не знал об информации, на которой основана статья. Клуб сотрудничал с расследованием нидерландской федерации и ничего не знал о том, кем финансируется компания Marindale Trading Limited. Непосредственно «Витесс» кредитных договоров не имел.

Напомним, что в прошлом году Роман Абрамович продал «Челси», которым владел почти 20 лет.