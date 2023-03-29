Абрамович тайно финансировал клуб в Нидерландах - источник

Российский бизнесмен Роман Абрамович в своё время тайно финансировал нидерландский клуб «Витесс». Об этом на своих страницах рассказывает The Guardian. Журналисты раскопали документы, которые якобы доказывают связь Абрамовича с «Витессом». Россиянин якобы потратил на финансирование нидерландского клуба не менее 117 миллионов евро.

Отмечается, что Королевская федерация футбола Нидерландов проводила несколько расследований, но связь между «Витессом» и Абрамовичем не находила.

Стоит сказать, что «Витесс» активно арендовал футболистов «Челси». Кстати говоря, в нидерландском клубе в своё время работал Леонид Слуцкий.

Добавим, что Роман Абрамович продал «Челси» в прошлом году.