Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Абрамович тайно финансировал клуб в Нидерландах - источник

29 Марта 2023 • 16:12 Комментировать

Российский бизнесмен Роман Абрамович в своё время тайно финансировал нидерландский клуб «Витесс». Об этом на своих страницах рассказывает The Guardian. Журналисты раскопали документы, которые якобы доказывают связь Абрамовича с «Витессом». Россиянин якобы потратил на финансирование нидерландского клуба не менее 117 миллионов евро.

Отмечается, что Королевская федерация футбола Нидерландов проводила несколько расследований, но связь между «Витессом» и Абрамовичем не находила.

Стоит сказать, что «Витесс» активно арендовал футболистов «Челси». Кстати говоря, в нидерландском клубе в своё время работал Леонид Слуцкий.

Добавим, что Роман Абрамович продал «Челси» в прошлом году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Витесс Роман Абрамович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
16:12 · Нидерланды. Эредивизие
Абрамович тайно финансировал клуб в Нидерландах - источник
06:24 · Нидерланды. Эредивизие
Ван дер Сар: «Если «Барселона» нарушила фэйр-плей, то она должна быть наказана без сожаления»
28 Марта
17:24 · Нидерланды. Эредивизие
Бывший игрок «Аякса» Нури вышел из комы
01:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» пополнил число претендентов на дорогостоящего полузащитника «Аякса»
27 Марта
07:20 · Нидерланды. Эредивизие
«ПСЖ» хочет вернуть игрока, от которого избавился бесплатно
25 Марта
14:50 · Нидерланды. Эредивизие
​Ван Нистелрой назвал главную ошибку в своей карьере
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может перехватить нападающего у «Реала» 1
13:01 · Англия. Премьер-лига
Назван тренер, который может заменить Конте в «Тоттенхэме»
10:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в Нидерландах
24 Марта
23:26 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» претендует на тренера из Нидерландов
23 Марта
08:55 · Нидерланды. Эредивизие
Адвокат останется без работы летом
22 Марта
20:19 · Англия. Премьер-лига
​Известна трансферная цель «Манчестер Юнайтед»
05:46 · Нидерланды. Эредивизие
​В Нидерландах во время матча на поле выехал обиженный мужчина на скутере 1 видео
21 Марта
09:26 · Нидерланды. Эредивизие
«Бенфика» нашла замену Рамушу, которого хотят «Реал» и «ПСЖ»
02:34 · Нидерланды. Эредивизие
Пьяные фанаты «Аякса» напали на машину ван дер Сара после поражения от «Фейеноорда»
Все новости
Рекомендуем