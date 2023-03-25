Известный в прошлом нидерландский футболист Руд ван Нистелрой назвал главную ошибку в своей карьере.

«Моей главной ошибкой в карьере стал переход из «Реала» в «Гамбург», - сказал ван Нистелрой, чьи слова приводит Voetbal International.

Руд ван Нистелрой перебрался из «Реала» в «Гамбург» в январе 2010 года. Спустя полтора года нидерландец перебрался в «Малагу», где и завершил карьеру после проведённого одного сезона.

В настоящий момент Руд ван Нистелрой занимает должность главного тренера ПСВ. 46-летний специалист принял первую команду из Эйндховена перед стартом нынешнего сезона. Ранее ван Нистелрой тренировал в ПСВ молодёжку.