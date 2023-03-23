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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Адвокат останется без работы летом

23 Марта 2023 • 08:55 Комментировать

Опытный нидерландский специалист Дик Адвокат покинет свой нынешний клуб - «Ден Хаг» - по завершении этого сезона. Об этом рапортуют журналисты Voetbal International.

Напомним, что 75-летний тренер возглавил команду в конце ноября прошлого года. Он сменил у руля коллектива Дирка Кёйта. Под его руководством «Ден Хаг» совершил рывок в турнирной таблице, поднявшись с 17-го на 13-е место.

Адвокат известен в чемпионате России по работе в петербургском «Зените». Он возглавлял «сине-бело-голубых» с 2006 по 2009 год. Также он отметился работой в сборной страны. Под руководством нидерландца национальная команда России выходила на чемпионат Европы – 2012.

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Евро-Футбол.Ру,
Дик Адвокат Ден Хаг
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