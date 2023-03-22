Курьезный случай произошел в матче восьмого по силе дивизиона нидерландского футбола между «Венхюйзеном» и «Витессом-63». Прямо во время матча на поле вдруг появился белый скутер с недовольным мужчиной за рулем. Он «сделал круг», о чем-то потолковал с игроками, после чего выехал за пределы поля.

Как оказалось впоследствии, это был один из местных жителей, владелец конской фермы. Из-за фейерверков и прочих громких вещей, столь любимых футбольными фанатами, у него очень сильно забеспокоились лошадки.

Их настойчивое ржание заставило мужчину срочно сесть за руль и призвать команды к порядку.