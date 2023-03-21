«Бенфика» нашла замену Рамушу, которого хотят «Реал» и «ПСЖ»

Лиссабонская «Бенфика» начала подыскивать нападающего, который заменит на острие атаки команды Гонсалу Рамуша. 21-летний игрок может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, интерес к нему проявляют мадридский «Реал» и «ПСЖ».

По информации Record, на место Рамуша португальский топ-клуб собирается пригласить форварда роттердамского «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса. В нынешнем сезоне мексиканец принял участие в 39 поединках, записав на свой счет 20 забитых мячей и три голевые передачи.

В свою очередь Рамуш провел в нынешней кампании 36 матчей за «Бенфику», в которых отметился 24 голами и десятью ассистами.