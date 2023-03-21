Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Бенфика» нашла замену Рамушу, которого хотят «Реал» и «ПСЖ»

21 Марта 2023 • 09:26 Комментировать

Лиссабонская «Бенфика» начала подыскивать нападающего, который заменит на острие атаки команды Гонсалу Рамуша. 21-летний игрок может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, интерес к нему проявляют мадридский «Реал» и «ПСЖ».

По информации Record, на место Рамуша португальский топ-клуб собирается пригласить форварда роттердамского «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса. В нынешнем сезоне мексиканец принял участие в 39 поединках, записав на свой счет 20 забитых мячей и три голевые передачи.

В свою очередь Рамуш провел в нынешней кампании 36 матчей за «Бенфику», в которых отметился 24 голами и десятью ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
09:26 · Нидерланды. Эредивизие
«Бенфика» нашла замену Рамушу, которого хотят «Реал» и «ПСЖ»
02:34 · Нидерланды. Эредивизие
Пьяные фанаты «Аякса» напали на машину ван дер Сара после поражения от «Фейеноорда»
02:24 · Нидерланды. Эредивизие
Лукка видит своё будущее в «Аяксе»
20 Марта
20:28 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ запретил ударившему Дмитровича болельщику посещать стадион до 2063 года официально
04:39 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» вёл в счете к перерыву в матче чемпионата, но проиграл - такого не случалось почти десять лет
19 Марта
21:38 · Нидерланды. Эредивизие
После победы над «Аяксом» шансы «Фейеноорда» на победу в чемпионате составляют 91 процент
20:54 · Нидерланды. Эредивизие
Шиманьски – на первом месте в «Фейеноорде» по голам и ассистам в Эредивизие
20:45 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ не удержал победу в матче с кризисным «Витессом»
18:27 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» вырвал победу над «Аяксом» в центральном матче тура
18 Марта
12:08 · Англия. Премьер-лига
Известна летняя трансферная цель «Арсенала»
16 Марта
21:07 · Германия. Бундеслига
«Бавария» определилась с потенциальной заменой Павару
14:53 · Россия. Премьер-лига
​Агент Шиманьски высказался о возможном возвращении игрока в «Динамо»
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» запланировал трансфер экс-игрока «ПСЖ»
14 Марта
14:19 · Нидерланды. Эредивизие
«Реал» нашёл альтернативу Холанну и Мбаппе за 20 миллионов евро 1
12 Марта
23:56 · Нидерланды. Эредивизие
Автогол позволил «Фейеноорду» одолеть аутсайдера и сохранить лидерство
Все новости
Рекомендуем