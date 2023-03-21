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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Пьяные фанаты «Аякса» напали на машину ван дер Сара после поражения от «Фейеноорда»

21 Марта 2023 • 02:34 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что поражение от «Фейеноорда» резко ухудшило ситуацию «Аякса», и похоже, что в этом году команда останется без чемпионского титула. Подобная перспектива настолько расстроила четверых поклонников клуба, что они, пребывая, что называется, «под мухой», после матча напали на автомобиль спортивного директора клуба Эдвина ван дер Сара, известного в прошлом голкипера. Лишь вмешательство службы безопасности клуба спасло ван дер Сара от больших неприятностей.

Дополнительным раздражителем могло стать то, что в последнее время ван дер Сар высказывался в пользу возвращения в клуб Марка Овермарса, своего бывшего соратника по «Аяксу», который был со скандалом уволен год назад за непристойные сообщения и намеки женским сотрудницам клуба, уточняет de Telegraaf.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Эдвин Ван Дер Сар
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