Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Шиманьски – на первом месте в «Фейеноорде» по голам и ассистам в Эредивизие

19 Марта 2023 • 20:54 Комментировать
Спарта Роттердам
...
Фейеноорд
02.04 15:30

Арендованный у московского «Динамо» полузащитник «Фейеноорда» Себастьян Шиманьски сегодня вышел на поле в составе своего клуба в дерби против «Аякса» (3:2) и забил важный гол.

Таким образом, поляк делит первое место в своём клубе по числу забитых голов и оформленных ассистов – их у него в чемпионате Нидерландов набралось семь и четыре соответственно. 11 голевых действий у его партнёра по команде Данило Перейры – восемь голов и три голевые передачи.

Напомним, что после важнейшей победы «Фейеноорд» набрал 61 очко в чемпионате Нидерландов и оторвался от «Аякса» в борьбе за чемпионство уже на шесть пунктов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Себастиан Шиманьски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТА РОТТЕРДАМ ФЕЙЕНООРД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Гронинген Гронинген
Херенвен Херенвен
0
2
2.65 3.50 2.50
Видео
Окончен
Эксельсиор Эксельсиор
Камбюр Камбюр
4
1
2.30 3.60 2.90
Видео
Окончен
Аякс Аякс
Фейеноорд Фейеноорд
2
3
1.78 3.85 4.20
Видео
Окончен
Витесс Витесс
ПСВ ПСВ
1
1
4.20 3.85 1.77
Видео
19.03.23 в 22:00
Твенте Твенте
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
2.65 3.40 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
20:54 · Нидерланды. Эредивизие
Шиманьски – на первом месте в «Фейеноорде» по голам и ассистам в Эредивизие
20:45 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ не удержал победу в матче с кризисным «Витессом»
18:27 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» вырвал победу над «Аяксом» в центральном матче тура
18 Марта
12:08 · Англия. Премьер-лига
Известна летняя трансферная цель «Арсенала»
16 Марта
21:07 · Германия. Бундеслига
«Бавария» определилась с потенциальной заменой Павару
14:53 · Россия. Премьер-лига
​Агент Шиманьски высказался о возможном возвращении игрока в «Динамо»
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» запланировал трансфер экс-игрока «ПСЖ»
14 Марта
14:19 · Нидерланды. Эредивизие
«Реал» нашёл альтернативу Холанну и Мбаппе за 20 миллионов евро 1
12 Марта
23:56 · Нидерланды. Эредивизие
Автогол позволил «Фейеноорду» одолеть аутсайдера и сохранить лидерство
23:47 · Нидерланды. Эредивизие
«Херенвен» впервые в своей истории пропустил три мяча за первые 20 минут матча
20:53 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил 5 мячей худшей команде лиги
18:31 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» быстро разобрался с «Херенвеном» и захватил лидерство
15:38 · Нидерланды. Эредивизие
Исполнительный директор ПСВ Брандс: «Не думаю, что Симонс вернётся в «ПСЖ»
09 Марта
09:37 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Аякса» сравнил Хиддинка и Адвоката
08 Марта
16:34 · Нидерланды. Эредивизие
​Фаната ПСВ посадили в тюрьму за нападение на игрока «Севильи»
Все новости
Рекомендуем