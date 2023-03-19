Шиманьски – на первом месте в «Фейеноорде» по голам и ассистам в Эредивизие

Арендованный у московского «Динамо» полузащитник «Фейеноорда» Себастьян Шиманьски сегодня вышел на поле в составе своего клуба в дерби против «Аякса» (3:2) и забил важный гол.

Таким образом, поляк делит первое место в своём клубе по числу забитых голов и оформленных ассистов – их у него в чемпионате Нидерландов набралось семь и четыре соответственно. 11 голевых действий у его партнёра по команде Данило Перейры – восемь голов и три голевые передачи.

Напомним, что после важнейшей победы «Фейеноорд» набрал 61 очко в чемпионате Нидерландов и оторвался от «Аякса» в борьбе за чемпионство уже на шесть пунктов.