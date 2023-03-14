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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Реал» нашёл альтернативу Холанну и Мбаппе за 20 миллионов евро

14 Марта 2023 • 14:19 Комментировать

Мадридский «Реал» может отказаться от борьбы за норвежца Эрлинга Холанна и француза Килиана Мбаппе, которых рассматривал в качестве замены Кариму Бензема.

Как сообщает Todofichajes, «королевский» клуб нашел более дешевую замену 35-летнему французу. Речь идет о нападающем сборной Ганы и амстердамского «Аякса» Мохаммеде Кудусе. Трансферная стоимость 22-летнего африканца оценивается в 20 миллионов евро. Сделка может быть оформлена летом.

В нынешнем сезоне Кудус принял участие в 24 поединках чемпионата Нидерландов, записав на свой счет 11 забитых мячей и две голевые передачи. Ганец связан контрактными обязательствами с «Аяксом» до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Аякс Карим Бензема Мохаммед Кудус трансферы футбола - лето 2023
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