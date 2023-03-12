Автогол позволил «Фейеноорду» одолеть аутсайдера и сохранить лидерство

Лидер чемпионата Нидерландов, «Фейеноорд», в воскресенье принимал «Волендам», который идёт внизу таблицы. Роттердамцы пропустили на 12-й минуте и смогли отыграться только после перерыва, когда отличился Сантьяго Хименес. Победу же хозяевам принес автогол на 74-й минуте поединка - 2:1.

«Фейеноорд» выиграл пятый матч подряд и сохранил трехочковый отрыв от «Аякса».