Автогол позволил «Фейеноорду» одолеть аутсайдера и сохранить лидерство

Лидер чемпионата Нидерландов, «Фейеноорд», в воскресенье принимал «Волендам», который идёт внизу таблицы. Роттердамцы пропустили на 12-й минуте и смогли отыграться только после перерыва, когда отличился Сантьяго Хименес. Победу же хозяевам принес автогол на 74-й минуте поединка - 2:1.
«Фейеноорд» выиграл пятый матч подряд и сохранил трехочковый отрыв от «Аякса».
Протокол игры
|12'Ван Мигем Дарил (0:1)
|(1:1) Хименес Сантьяго Томас52'
|(2:1) Мирани Деймон74'
Велленройтер Тимон•Педерсен Маркус Гольмгрен46' (Ezequiel Bullaude (46') •Гертрейда Лютсхарел•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси74' (Пайшао Игор (74') •Виффер Матс•Кекчю Оркун•Дилросун Джавайро46' (Шиманьски Себастьян (46') •Перейра Данило II46' (Джаханбахш Алиреза (46') •Идрисси Уссама 68'76' (Лопес Маркос IV (76') •Хименес Сантьяго Томас
Филип Станкович•Мбуямба Ксавьер• 84'Бенамар Бенаисса•Мирани Деймон88' (Мюрен Роберт (88') •Плат Брайан•Мёркин Дерри•Твигт Калвин88' (Да Сильва Флоран (88') •Эйтинг Карел•Буур Оскар62' (Флинт Джош (62') •Ван Мигем Дарил67' (Walid Ould Chikh (67') •Верман Хенк
12 марта. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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