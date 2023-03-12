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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Автогол позволил «Фейеноорду» одолеть аутсайдера и сохранить лидерство

12 Марта 2023 • 23:56 Комментировать
Фейеноорд
2:1
Волендам
окончен

Лидер чемпионата Нидерландов, «Фейеноорд», в воскресенье принимал «Волендам», который идёт внизу таблицы. Роттердамцы пропустили на 12-й минуте и смогли отыграться только после перерыва, когда отличился Сантьяго Хименес. Победу же хозяевам принес автогол на 74-й минуте поединка - 2:1.

«Фейеноорд» выиграл пятый матч подряд и сохранил трехочковый отрыв от «Аякса».

Протокол игры  
Фейеноорд2:1Волендам
  12'Ван Мигем Дарил (0:1)
(1:1) Хименес Сантьяго Томас52'  
(2:1) Мирани Деймон74'  
Велленройтер ТимонПедерсен Маркус Гольмгрен 46' (Ezequiel Bullaude ( 46') Гертрейда ЛютсхарелГанцко ДавидХартман Квилиндси 74' (Пайшао Игор ( 74') Виффер МатсКекчю ОркунДилросун Джавайро 46' (Шиманьски Себастьян ( 46') Перейра Данило II 46' (Джаханбахш Алиреза ( 46') Идрисси Уссама  68' 76' (Лопес Маркос IV ( 76') Хименес Сантьяго Томас
Запасные: Троос ТейнРасмуссен ЯкобМарсиано ОфирКасанвирджо НерайшоТаабуни МохамедТраунер Гернот
Филип СтанковичМбуямба Ксавьер  84'Бенамар БенаиссаМирани Деймон 88' (Мюрен Роберт ( 88') Плат БрайанМёркин ДерриТвигт Калвин 88' (Да Сильва Флоран ( 88') Эйтинг КарелБуур Оскар 62' (Флинт Джош ( 62') Ван Мигем Дарил 67' (Walid Ould Chikh ( 67') Верман Хенк
Запасные: Imran NazihЛауэрс БарриУлд-Ших БиляльЭль-Кадири ИбрахимFlip KlompKayne van OevelenAchraf Douiri
12 марта. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Волендам
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