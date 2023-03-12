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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ забил 5 мячей худшей команде лиги

12 Марта 2023 • 20:53 Комментировать
ПСВ
5:2
Камбюр
окончен

Фавориты чемпионата Нидерландов продолжают исключительно побеждать в 25-м туре. ПСВ принимал главного аутсайдера, «Камбюр». Команда из Эйндховена пропустила первой в середине первого тайма, но быстро ответила, а в итоге забила пять мячей в ворота противника - 5:2. Дубль в активе Анвара эль-Гази.

ПСВ идет четвертым с отставанием в три очка от пары лидеров.

Протокол игры  
ПСВ5:2Камбюр
  22'Remco Balk (0:1)
(1:1) Симонс Хави25'  
(2:1) Ван Анхольт Патрик54'  
(3:1) Эль-Гази Анвар56'  
  61'Йонсен Бьорн (3:2)
(4:2) Силва Фабио65'  
(5:2) Эль-Гази Анвар88'  
Дроммел ЙоэлМвене ФиллиппРамальо АндреБрэнтуэйт ДжерредВан Анхольт Патрик 84' (Боскальи Оливье ( 84') Сангаре ИбрахимТиль Гус 79' (Гутьеррес Эрик ( 79') Веерман ЙоэйБакайоко Жоан 46' (Эль-Гази Анвар ( 46') Силва Фабио  85' 89' (Сайбари Исмаэль ( 89') Симонс Хави 89' (Ледесма Ричард ( 89')
Запасные: Ватерман БойNiek SchiksТезе ДжорданОбиспо Армандо
Руйтер РобинШмидт Доке  37' 62' (Худемакерс Меес ( 62') Бергсма ЛеонFloris SmandБангура АлексВан Кам ДаниэльПаулиссен Митчелл 62' (Ван дер Ватер Силвестр ( 62'Маулун Робин 80') Фор НаваронRemco Balk 62' (Ван Вермескеркен Саи ( 62') Йонсен БьорнМахи Мимаун 75' (Якобс Ями ( 75')
Запасные: Самбисса ДавидМакинтош КелвинSekou SyllaVincent PichelВиржиния ЖоауМиннема БреттРобертс Улдрикис
12 марта. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Камбюр
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