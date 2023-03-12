ПСВ забил 5 мячей худшей команде лиги

Фавориты чемпионата Нидерландов продолжают исключительно побеждать в 25-м туре. ПСВ принимал главного аутсайдера, «Камбюр». Команда из Эйндховена пропустила первой в середине первого тайма, но быстро ответила, а в итоге забила пять мячей в ворота противника - 5:2. Дубль в активе Анвара эль-Гази.

ПСВ идет четвертым с отставанием в три очка от пары лидеров.