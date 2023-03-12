ПСВ забил 5 мячей худшей команде лиги

Фавориты чемпионата Нидерландов продолжают исключительно побеждать в 25-м туре. ПСВ принимал главного аутсайдера, «Камбюр». Команда из Эйндховена пропустила первой в середине первого тайма, но быстро ответила, а в итоге забила пять мячей в ворота противника - 5:2. Дубль в активе Анвара эль-Гази.
ПСВ идет четвертым с отставанием в три очка от пары лидеров.
Протокол игры
|22'Remco Balk (0:1)
|(1:1) Симонс Хави25'
|(2:1) Ван Анхольт Патрик54'
|(3:1) Эль-Гази Анвар56'
|61'Йонсен Бьорн (3:2)
|(4:2) Силва Фабио65'
|(5:2) Эль-Гази Анвар88'
Дроммел Йоэл•Мвене Филлипп•Рамальо Андре•Брэнтуэйт Джерред•Ван Анхольт Патрик84' (Боскальи Оливье (84') •Сангаре Ибрахим•Тиль Гус79' (Гутьеррес Эрик (79') •Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан46' (Эль-Гази Анвар (46') •Силва Фабио 85'89' (Сайбари Исмаэль (89') •Симонс Хави89' (Ледесма Ричард (89')
Запасные: Ватерман Бой•Niek Schiks•Тезе Джордан•Обиспо Армандо
Руйтер Робин•Шмидт Доке 37'62' (Худемакерс Меес (62') •Бергсма Леон•Floris Smand•Бангура Алекс•Ван Кам Даниэль•Паулиссен Митчелл62' (Ван дер Ватер Силвестр (62'•Маулун Робин80') •Фор Наварон•Remco Balk62' (Ван Вермескеркен Саи (62') •Йонсен Бьорн•Махи Мимаун75' (Якобс Ями (75')
12 марта. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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