​Фаната ПСВ посадили в тюрьму за нападение на игрока «Севильи»

В недавнем матче Лиги Европы между ПСВ и «Севильей» на поле выбежал болельщик. Хулиган напал на вратаря испанской команды Марко Дмитровича. Фанат нанёс удар, но футболист не пострадал. Более того, Дмитрович даже помог поймать нарушителя порядка.

Оказалось, что 20-летний фанат не имел права приходить на стадион – у него был запрет на посещение матчей. Билет на игру с «Севильей» болельщику удалось заполучить через друга.

За нападение на игрока «Севильи» болельщик ПСВ получил три месяца тюремного заключения. О решении суда рассказывает портал Goal.

Напомним, что ПСВ обыграл «Севилью» дома (2:0), но не прошёл дальше (2:3 по сумме двух встреч).