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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» продлил победную серию в матче с НЕКом

05 Марта 2023 • 20:41 Комментировать
Аякс
1:0
НЕК Неймеген
окончен

«Аякс» продолжает обыгрывать всех подряд после смены тренерского штаба. В рамках 24-го тура Эредивизии амстердамцы играли дома против НЕКа и добились победы со счетом 1:0. Несмотря на обилие опасных моментов, фавориты смогли отличиться лишь раз - в начале второго тайма результативно сыграл Мохаммед Кудус. В дебюте поединка он начал пристреливаться и попал в перекладину. Также хорошие моменты сегодня имели Стевен Бергвейн, не попавшие в рамку ударами головой Кудус и Юрриен Тимбер, а также Эдсон Альварес.

«Аякс» идет вторым с отставанием в три балла от «Фейеноорда». НЕК - десятый.

Протокол игры  
Аякс1:0НЕК Неймеген
(1:0) Кудус Мохаммед52'  
Рульи ХеронимоРенсх ДевайнТимбер ЮрриенУгелумба КэлвинВейндал ОуэнБергёйс Стивен 67' (Бробби Брайан ( 67') Альварес ЭдсонКлассен Дэви 90' (Гриллич Флориан ( 90') Кудус Мохаммед  13'Тадич ДушанБергвейн Стевен 67' (Тейлор Кеннет ( 67')
Запасные: Консейсау ФрансишкуРегер ЮриСтекеленбург МартенСанчес ХорхеФитц-Джим КиянБас ЮриЛукка ЛоренцоПасвер РемкоХато Йоррель
Силлессен ЯсперВан Рой Барт  45'Маркес ИванСандлер Филипп 90' (Крамер Йорис ( 90') Эль-Каруани Суфьян 86' (Сиссоко Ибрагим I ( 86') Шоне Лассе 46' (Бальдюрссон Андри-Фаннар ( 46'  73') Пропер ДиркТавшан Элаис 85' (Мусаба Антони ( 85') Таннан УссамаМаттссон Магнус 76' (Маркеш Педру ( 76') Димата Ландри
Запасные: Руфс РобинБрандерхорст МаттейсБрюин ДжордиБронкхорст ИлиасЛарте-Саннье Терри
05 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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