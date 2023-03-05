«Аякс» продлил победную серию в матче с НЕКом

«Аякс» продолжает обыгрывать всех подряд после смены тренерского штаба. В рамках 24-го тура Эредивизии амстердамцы играли дома против НЕКа и добились победы со счетом 1:0. Несмотря на обилие опасных моментов, фавориты смогли отличиться лишь раз - в начале второго тайма результативно сыграл Мохаммед Кудус. В дебюте поединка он начал пристреливаться и попал в перекладину. Также хорошие моменты сегодня имели Стевен Бергвейн, не попавшие в рамку ударами головой Кудус и Юрриен Тимбер, а также Эдсон Альварес.
«Аякс» идет вторым с отставанием в три балла от «Фейеноорда». НЕК - десятый.
Протокол игры
|(1:0) Кудус Мохаммед52'
Рульи Херонимо•Ренсх Девайн•Тимбер Юрриен•Угелумба Кэлвин•Вейндал Оуэн•Бергёйс Стивен67' (Бробби Брайан (67') •Альварес Эдсон•Классен Дэви90' (Гриллич Флориан (90') •Кудус Мохаммед• 13'Тадич Душан•Бергвейн Стевен67' (Тейлор Кеннет (67')
Силлессен Яспер•Ван Рой Барт• 45'Маркес Иван•Сандлер Филипп90' (Крамер Йорис (90') •Эль-Каруани Суфьян86' (Сиссоко Ибрагим I (86') •Шоне Лассе46' (Бальдюрссон Андри-Фаннар (46') • 73'Пропер Дирк•Тавшан Элаис85' (Мусаба Антони (85') •Таннан Уссама•Маттссон Магнус76' (Маркеш Педру (76') •Димата Ландри
05 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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