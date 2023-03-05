«Аякс» продлил победную серию в матче с НЕКом

«Аякс» продолжает обыгрывать всех подряд после смены тренерского штаба. В рамках 24-го тура Эредивизии амстердамцы играли дома против НЕКа и добились победы со счетом 1:0. Несмотря на обилие опасных моментов, фавориты смогли отличиться лишь раз - в начале второго тайма результативно сыграл Мохаммед Кудус. В дебюте поединка он начал пристреливаться и попал в перекладину. Также хорошие моменты сегодня имели Стевен Бергвейн, не попавшие в рамку ударами головой Кудус и Юрриен Тимбер, а также Эдсон Альварес.

«Аякс» идет вторым с отставанием в три балла от «Фейеноорда». НЕК - десятый.