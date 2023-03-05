ПСВ скромно обыграл «Валвейк», создав уйму моментов

ПСВ не выпадает из борьбы за чемпионский титул в Эредивизие. Четвёртая команда сезона гостила у середняков из «Валвейка» и переиграла противника по всем статьям. Вот только из почти двух десятков ударов голевым был только один. Но эта попытка Жоана Бакайоко на 35-й минуте стала победной - 1:0.

ПСВ настиг «Аякс» на третьем месте, отставание от лидирующего «Фейеноорда» - шесть очков.