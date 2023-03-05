ПСВ скромно обыграл «Валвейк», создав уйму моментов

ПСВ не выпадает из борьбы за чемпионский титул в Эредивизие. Четвёртая команда сезона гостила у середняков из «Валвейка» и переиграла противника по всем статьям. Вот только из почти двух десятков ударов голевым был только один. Но эта попытка Жоана Бакайоко на 35-й минуте стала победной - 1:0.
ПСВ настиг «Аякс» на третьем месте, отставание от лидирующего «Фейеноорда» - шесть очков.
Протокол игры
|35'Бакайоко Жоан (0:1)
Вассен Этьенн•Гаари Жюрьен• 82'Ван ден Бёйс Дарио 45'66' (Йозефзон Флориан (66') •Ньивпорт Ларс•Леливелд Юлиан•Лутонда Тьерри80' (Баккали Закария (80') •Бель-Хассани Иллиас66' (Yassin Oukili (66') •Анита Вурнон88' (Бирет Мика (88') •Клемент Пелле66' (Лобете Хулен (66') •Крамер Михил•Сёнтьенс Матс
Дроммел Йоэл•Мвене Филлипп•Рамальо Андре•Брэнтуэйт Джерред•Ван Анхольт Патрик• 73'Сангаре Ибрахим• 90'Веерман Йоэй88' (Сайбари Исмаэль (88') •Бакайоко Жоан64' (Гутьеррес Эрик (64') •Симонс Хави•Силва Фабио• 70'Де Йонг Люк56' (Эль-Гази Анвар (56') 85'
05 марта. Стадион "Мандемейкерс" (Ваалвийк).
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