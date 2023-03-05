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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ скромно обыграл «Валвейк», создав уйму моментов

05 Марта 2023 • 18:27 Комментировать
Валвейк
0:1
ПСВ
окончен

ПСВ не выпадает из борьбы за чемпионский титул в Эредивизие. Четвёртая команда сезона гостила у середняков из «Валвейка» и переиграла противника по всем статьям. Вот только из почти двух десятков ударов голевым был только один. Но эта попытка Жоана Бакайоко на 35-й минуте стала победной - 1:0.

ПСВ настиг «Аякс» на третьем месте, отставание от лидирующего «Фейеноорда» - шесть очков.

Протокол игры  
Валвейк0:1ПСВ
  35'Бакайоко Жоан (0:1)
Вассен ЭтьеннГаари Жюрьен  82'Ван ден Бёйс Дарио  45' 66' (Йозефзон Флориан ( 66') Ньивпорт ЛарсЛеливелд ЮлианЛутонда Тьерри 80' (Баккали Закария ( 80') Бель-Хассани Иллиас 66' (Yassin Oukili ( 66') Анита Вурнон 88' (Бирет Мика ( 88') Клемент Пелле 66' (Лобете Хулен ( 66') Крамер МихилСёнтьенс Матс
Запасные: Мёлдер ХансВаутерс ЛуукПерейра ЖоэлФелида КевинБакари СаидВруг ПатрикСпенкелинк Марк
Дроммел ЙоэлМвене ФиллиппРамальо АндреБрэнтуэйт ДжерредВан Анхольт Патрик  73'Сангаре Ибрахим  90'Веерман Йоэй 88' (Сайбари Исмаэль ( 88') Бакайоко Жоан 64' (Гутьеррес Эрик ( 64') Симонс ХавиСилва Фабио  70'Де Йонг Люк 56' (Эль-Гази Анвар ( 56'  85')
Запасные: Ватерман БойNiek SchiksТезе ДжорданОбиспо АрмандоБоскальи ОливьеЛедесма Ричард
05 марта. Стадион "Мандемейкерс" (Ваалвийк).

 

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