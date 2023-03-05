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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Фейеноорд» в большинстве с трудом дожал аутсайдера

05 Марта 2023 • 00:00 Комментировать
Фейеноорд
1:0
Гронинген
окончен

В 24-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Гронинген» и едва-едва не оступился в споре с предпоследней командой соревнований. Гости и не думали создавать что-то опасное впереди, ограничившись постоянными доставками мяча к чужим воротам. Роттердамцы же постоянно искали счастья впереди, но мяч упорно летел не туда, куда надо. Более того, лидер Эредивизии получил лишнего игрока на 52-й минуте, но реально супермоменты начали возникать только во время финального штурма. Эсекиэль Бульяуде головой пробил в перекладину, Сантьяго Томас также был хорош «на втором этаже», но не минимально промахнулся. А вот дальний удар Уссама Идрисси позволил «Фейеноорду» избежать потери очков - 1:0. В компенсированное время  Бульяуде здорово сработал на добивании, удвоив счет, но там был офсайд.

«Фейеноорд» на пять очков оторвался от ближайшего конкурента.

Протокол игры  
Фейеноорд1:0Гронинген
(1:0) Идрисси Уссама88'  
Велленройтер ТимонПедерсен Маркус Гольмгрен  10' 68' (Пайшао Игор ( 68') Гертрейда ЛютсхарелГанцко ДавидХартман Квилиндси 79' (Ezequiel Bullaude ( 79') Виффер МатсКекчю ОркунДжаханбахш Алиреза 62' (Перейра Данило II ( 62') Дилросун Джавайро 68' (Шиманьски Себастьян ( 68') Идрисси УссамаХименес Сантьяго Томас
Запасные: Лопес Маркос IVМиламбо АнтониТроос ТейнРасмуссен ЯкобМарсиано ОфирКасанвирджо НерайшоТаабуни МохамедТраунер Гернот
Веррипс МихаэлВан Гелдерен Лиам  74'Блокзайл ТийменБалкер РадиниоВиллемс Джетро 57' (Данкерлёй Дамил ( 57'  67') Суслов ТомашХове ЙоханИрандуст Далехо 35' (Thom van Bergen ( 35') Пепи Рикардо 87' (Халуш Матей ( 87') Дубвик Исак  45'  52'Ману Элвис 57' (Дуарте Ларос ( 57')
Запасные: Шер АймарПелюпесси ЙоейLuciano ValenteJorg SchreudersЛеувенбург ПетерДе Бур ЯнСлор Киан
04 марта. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Фейеноорд Гронинген
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