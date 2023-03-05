«Фейеноорд» в большинстве с трудом дожал аутсайдера

В 24-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Гронинген» и едва-едва не оступился в споре с предпоследней командой соревнований. Гости и не думали создавать что-то опасное впереди, ограничившись постоянными доставками мяча к чужим воротам. Роттердамцы же постоянно искали счастья впереди, но мяч упорно летел не туда, куда надо. Более того, лидер Эредивизии получил лишнего игрока на 52-й минуте, но реально супермоменты начали возникать только во время финального штурма. Эсекиэль Бульяуде головой пробил в перекладину, Сантьяго Томас также был хорош «на втором этаже», но не минимально промахнулся. А вот дальний удар Уссама Идрисси позволил «Фейеноорду» избежать потери очков - 1:0. В компенсированное время Бульяуде здорово сработал на добивании, удвоив счет, но там был офсайд.

«Фейеноорд» на пять очков оторвался от ближайшего конкурента.