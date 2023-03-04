Джастин Клюйверт признался, что рано ушёл из «Аякса»

Вингер испанской «Валенсии» Джастин Клюйверт высказался о своём решении покинуть амстердамский «Аякс» в начале карьеры.

«Оглядываясь назад, можно предположить, что я ушёл из «Аякса» слишком рано. Трудно сказать, что бы произошло, но, если бы я мог сделать выбор ещё раз, думаю, я бы принял другое решение. «Рома» — это закрытая глава, они тоже об этом знают», — заявил нидерландец, чьи слова приводит сайт известного журналиста Джанлуки ди Марцио.

Напомним, что Джастин Клюйверт является воспитанником «Аякса», покинув родной клуб в 2018 году и переехав в Италию. Последние три года футболист провёл в арендах за «РБ Лейпциг», «Ниццу» и «Валенсию». В футболке «летучих мышей» нападающий провёл 19 матчей в нынешнем сезоне, забив пять голов.