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Чемпионат Голландии. Эредивизие

13:0 - во второй лиге Нидерландов повторили абсолютный рекорд местного футбола

04 Марта 2023 • 19:45 Комментировать

После того, как в 2020 году амстердамский «Аякс» установил рекорд чемпионата Нидерландов, победив со счетом 13:0 «Венло», рекорд нидерландского футбола был повторен в матче второй лиги местного футбола - Эрсте дивизи. Это случилось в игре между «Зволле» и «Ден Босхем».

Уже к двенадцатой минуте греческий нападающий Апостолос Веллиос оформил хет-трик, что также оказалось рекордно быстрым хет-триком в истории нидерландского футбола, а к 20-й минуте счет был уже 5:0. Первый тайм завершился со счетом 7:0, остальное залетело уже во второй половине матча.

«Зволле» лидирует в турнирной таблице, и, скорее всего, команда вернется в высшую лигу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Ден Босх Зволле
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