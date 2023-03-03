​Люк де Йонг завершил выступления за сборную Нидерландов

Нападающий ПСВ Люк де Йонг объявил о завершении выступлений за сборную Нидерландов.

«Я ухожу из международного футбола. Это была большая честь. Спасибо сборной Нидерландов за все воспоминания», - написал 32-летний де Йонг в социальных сетях.

Люк де Йонг провёл за сборную Нидерландов 39 матчей. В них нападающий записал на свой счёт восемь голов и один результативный пас на партнёра.

На чемпионате мира 2022 года Люк де Йонг принял участие в одном из матчей сборной Нидерландов – в проигранном четвертьфинале против Аргентины. В предыдущих играх катарского мундиаля де Йонг проводил по 90 минут в запасе.