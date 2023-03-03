Тренер АЗ специально вернётся в «Витесс» перед очной встречей

Главный тренер АЗ Аклмаар Паскаль Янсен специально вернётся в «Витесс» в пятницу перед очной встречей между командами. Об этом сообщает Voetbal International.

У Янсена тёплые воспоминания о клубе, поскольку он девять лет проработал там руководителем молодёжной академии. Он также был близок с очень важным человеком в «Витессе», Тео Босом, который ушёл из жизни десять лет назад.

«Я прекрасно провёл там время и работал с замечательными людьми, включая Тео.

Здорово, что мы можем сыграть друг с другом в память о нём. Всегда приятно возвращаться, но этот раз - особенный, учитывая загруженность. У меня были очень хорошие отношения с Тео.

Он приветствовал меня, когда я приехал в «Витесс», и помог мне найти дом. У меня о нём только тёплые воспоминания», - приводит слова Янсена пресс-служба АЗ.

Матч «Витесс» - АЗ начнётся сегодня в 22:00.