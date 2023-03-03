Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Тренер АЗ специально вернётся в «Витесс» перед очной встречей

03 Марта 2023 • 01:44 Комментировать
Витесс
...
АЗ Алкмаар
1 3.45 X 3.55 2 2.08
Через 19 ч. 50 мин.

Главный тренер АЗ Аклмаар Паскаль Янсен специально вернётся в «Витесс» в пятницу перед очной встречей между командами. Об этом сообщает Voetbal International.

У Янсена тёплые воспоминания о клубе, поскольку он девять лет проработал там руководителем молодёжной академии. Он также был близок с очень важным человеком в «Витессе», Тео Босом, который ушёл из жизни десять лет назад.

«Я прекрасно провёл там время и работал с замечательными людьми, включая Тео.

Здорово, что мы можем сыграть друг с другом в память о нём. Всегда приятно возвращаться, но этот раз - особенный, учитывая загруженность. У меня были очень хорошие отношения с Тео.

Он приветствовал меня, когда я приехал в «Витесс», и помог мне найти дом. У меня о нём только тёплые воспоминания», - приводит слова Янсена пресс-служба АЗ.

Матч «Витесс» - АЗ начнётся сегодня в 22:00.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Витесс АЗ Алкмаар эредивизие Паскаль Янсен Тео Бос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИТЕСС АЗ АЛКМААР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.03.23 в 22:00
Утрехт Утрехт
Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
1.67 4.00 4.80
Видео
03.03.23 в 22:00
Витесс Витесс
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
3.35 3.60 2.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Марта
01:44 · Нидерланды. Эредивизие
Тренер АЗ специально вернётся в «Витесс» перед очной встречей
02 Марта
22:56 · Англия. Премьер-лига
Кудус хочет воссоединиться с тен Хагом в «МЮ»
08:53 · Нидерланды. Эредивизие
«Спакенбург» - третий любительский клуб, который вышел в полуфинал Кубка Нидерландов
01 Марта
00:24 · Нидерланды. Эредивизие
В Кубке Нидерландов определился первый полуфиналист
28 Февраля
21:22 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» определился с альтернативой Осимхену
27 Февраля
05:47 · Нидерланды. Эредивизие
Тадич сыграл 150-й матч за «Аякс» в чемпионате - и заработал 150-е очко
05:21 · Нидерланды. Эредивизие
Люк де Йонг забил свой 100-й гол за ПСВ в чемпионате Нидерландов
26 Февраля
20:39 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ переиграл конкурентов из «Твенте»
18:31 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» одержал волевую победу над «Витессом»
16:11 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» упрочил лидерство, забив 4 гола «Фортуне»
22 Февраля
14:22 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» подарил школе Тадича 100 мячей за 100 голов
20 Февраля
03:46 · Нидерланды. Эредивизие
Хейтинга установил рекорд «Аякса» в 21-м веке
03:27 · Нидерланды. Эредивизие
Тадич - лидер Европы по количеству создаваемых голевых моментов
19 Февраля
20:40 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» продолжает преследование лидера после разгрома «Спарты»
18:27 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ не смог обыграть «Утрехт»
Все новости
Рекомендуем