«Спакенбург» - третий любительский клуб, который вышел в полуфинал Кубка Нидерландов

Мы уже сообщали о неожиданном успехе «Спакенбурга» - любительского клуба из третьей по силе лиги нидерландского футбола, который в четвертьфинальном матче Кубка страны неожиданно обыграл «Утрехт», причем с крупным счетом 4:1.

Как выяснилось, «Спакенбург» - лишь третий клуб в истории нидерландского футбола, забравшийся столь высоко в Кубке страны. Впервые это сделал «Йссельмервогельс» в далеком 1975 году. Во второй раз это было не так и давно - в 2016 году это удалось клубу «ВВСБ», который проиграл в полуфинале, что интересно, «Утрехту».

Ну а «Утрехт», в свою очередь, в финале того розыгрыша уступил «Фейеноорду».