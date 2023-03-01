В Кубке Нидерландов определился первый полуфиналист

В Нидерландах проходят матчи четвертьфинала Кубка страны, и сегодня там определился первый полуфиналист. Им весьма неожиданно стал «Спакенбург» - клуб, выступающий в третьем по силе дивизионе нидерландского футбола. Эта команда крупно переиграла выступающий в высшей лиге «Утрехт» - 4:1, да еще и на выезде.

Первого марта между собой сразятся «Херенвен» и «Фейеноорд», а в четверг состоятся еще две игры - ПСВ с «Адо ден Хааг», а также «Аякс» со своим давним обидчиком «Де Графсхапом» (обидная ничья в последнем туре на своем поле с аутсайдером в 2016 году лишила «Аякс» победы в чемпионате в том сезоне).