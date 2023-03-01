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Чемпионат Голландии. Эредивизие

В Кубке Нидерландов определился первый полуфиналист

01 Марта 2023 • 00:24 Комментировать
Утрехт
1:4
Спакенбург
окончен

В Нидерландах проходят матчи четвертьфинала Кубка страны, и сегодня там определился первый полуфиналист. Им весьма неожиданно стал «Спакенбург» - клуб, выступающий в третьем по силе дивизионе нидерландского футбола. Эта команда крупно переиграла выступающий в высшей лиге «Утрехт» - 4:1, да еще и на выезде.

Первого марта между собой сразятся «Херенвен» и «Фейеноорд», а в четверг состоятся еще две игры - ПСВ с «Адо ден Хааг», а также «Аякс» со своим давним обидчиком «Де Графсхапом» (обидная ничья в последнем туре на своем поле с аутсайдером в 2016 году лишила «Аякс» победы в чемпионате в том сезоне).

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Евро-Футбол.Ру,
Утрехт Спакенбург
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