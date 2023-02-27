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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Люк де Йонг забил свой 100-й гол за ПСВ в чемпионате Нидерландов

27 Февраля 2023 • 05:21 Комментировать
ПСВ
3:1
Твенте
окончен

В матче двадцать третьего тура чемпионата Нидерландов ПСВ переиграл со счетом 3:1 «Твенте», забив тому три мяча. Второй из них, оказавшийся впоследствии победным, записал на свой счет бывший футболист испанской «Севильи» и каталонской «Барселоны» - ветеран Люк де Йонг.

Это был сотый гол де Йонга за ПСВ в рамках чемпионата Нидерландов, и он стал лишь шестым игроком в истории клуба, который добрался до такого важного рубежа. Предыдущим, кому удалось это, был Матея Кежман в далеком уже 2004 году.

В следующем туре Эредивизии ПСВ сыграет на выезде с «Ваалвейком», это случится пятого марта. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Матея Кежман Люк Де Йонг
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