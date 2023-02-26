ПСВ переиграл конкурентов из «Твенте»

Недавно шедший в группе лидеров Эредивизии «Твенте» совсем сбавил ход, а сегодня потерпел второе поражение подряд в споре с прямыми конкурентами из ПСВ. Коллектив из Эйндховена вел в счете практически все время, кроме 10-минутных отрезков в начале каждого тайма. Фабио Силва открыл счет ударом головой. Вирджил Мисиджан отыграл перевес соперника метким дальним ударом. Но ПСВ быстро восстановил статус-кво после того, как подачу Жоана Бакайоко замкнул головой Люк де Йонг. Хави Симонс поставил точку - 3:1.
ПСВ в очке от тройки, «Твенте» - пятый и находится на расстоянии двух побед от сегодняшнего противника.
Протокол игры
|(1:0) Силва Фабио9'
|47'Мисиджан Вирджил (1:1)
|(2:1) Де Йонг Люк57'
|(3:1) Симонс Хави74'
Бенитес Вальтер•Мвене Филлипп•Рамальо Андре•Брэнтуэйт Джерред•Жуниор Мауро•Веерман Йоэй87' (Сайбари Исмаэль (87') •Сангаре Ибрахим•Симонс Хави86' (Тиль Гус (86') •Бакайоко Жоан63' (Ван Анхольт Патрик (63') •Де Йонг Люк•Силва Фабио77' (Гутьеррес Эрик (77')
Уннерсталл Ларс•Бренет Джошуа63' (Сампстед Альфонс (63') •Меес Хилгерс•Проппер Робин•Смал Гийс•Влап Михел•Зерруки Рамиз• 55'Салах-Эддин Анасс76' (Манфред Угалде (76') •Черны Вацлав63' (Клеонизе Денильо (63') •Ван Волфсвинкель Рикки76' (Стейн Сем (76') •Мисиджан Вирджил
Запасные: Макс Брюнс•Sam Karssies•Иссам Эль-Мааш•Плегесуэло Хулио
26 февраля. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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