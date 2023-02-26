Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ переиграл конкурентов из «Твенте»

26 Февраля 2023 • 20:39 Комментировать
ПСВ
3:1
Твенте
окончен

Недавно шедший в группе лидеров Эредивизии «Твенте» совсем сбавил ход, а сегодня потерпел второе поражение подряд в споре с прямыми конкурентами из ПСВ. Коллектив из Эйндховена вел в счете практически все время, кроме 10-минутных отрезков в начале каждого тайма. Фабио Силва открыл счет ударом головой. Вирджил Мисиджан отыграл перевес соперника метким дальним ударом. Но ПСВ быстро восстановил статус-кво после того, как подачу Жоана Бакайоко замкнул головой Люк де Йонг. Хави Симонс поставил точку - 3:1.

ПСВ в очке от тройки, «Твенте» - пятый и находится на расстоянии двух побед от сегодняшнего противника.

Протокол игры  
ПСВ3:1Твенте
(1:0) Силва Фабио9'  
  47'Мисиджан Вирджил (1:1)
(2:1) Де Йонг Люк57'  
(3:1) Симонс Хави74'  
Бенитес ВальтерМвене ФиллиппРамальо АндреБрэнтуэйт ДжерредЖуниор МауроВеерман Йоэй 87' (Сайбари Исмаэль ( 87') Сангаре ИбрахимСимонс Хави 86' (Тиль Гус ( 86') Бакайоко Жоан 63' (Ван Анхольт Патрик ( 63') Де Йонг ЛюкСилва Фабио 77' (Гутьеррес Эрик ( 77')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойТезе ДжорданОбиспо АрмандоБоскальи ОливьеЛедесма Ричард
Уннерсталл ЛарсБренет Джошуа 63' (Сампстед Альфонс ( 63') Меес ХилгерсПроппер РобинСмал ГийсВлап МихелЗерруки Рамиз  55'Салах-Эддин Анасс 76' (Манфред Угалде ( 76') Черны Вацлав 63' (Клеонизе Денильо ( 63') Ван Волфсвинкель Рикки 76' (Стейн Сем ( 76') Мисиджан Вирджил
Запасные: Макс БрюнсSam KarssiesИссам Эль-МаашПлегесуэло Хулио
26 февраля. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Твенте ПСВ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
Фейеноорд Фейеноорд
2
4
8.80 5.20 1.33
Видео
Окончен
Витесс Витесс
Аякс Аякс
1
2
5.60 0.00 0.00
Видео
Окончен
Эммен Эммен
Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс
2
2
2.32 3.40 3.00
Видео
Окончен
ПСВ ПСВ
Твенте Твенте
3
1
1.48 4.50 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Февраля
20:39 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ переиграл конкурентов из «Твенте»
18:31 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» одержал волевую победу над «Витессом»
16:11 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» упрочил лидерство, забив 4 гола «Фортуне»
22 Февраля
14:22 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» подарил школе Тадича 100 мячей за 100 голов
20 Февраля
03:46 · Нидерланды. Эредивизие
Хейтинга установил рекорд «Аякса» в 21-м веке
03:27 · Нидерланды. Эредивизие
Тадич - лидер Европы по количеству создаваемых голевых моментов
19 Февраля
20:40 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» продолжает преследование лидера после разгрома «Спарты»
18:27 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ не смог обыграть «Утрехт»
01:07 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» на 90-й минуте дожал ни разу не пробивший по воротам АЗ
16 Февраля
12:16 · Нидерланды. Эредивизие
Симонс: «Неймар очень помогал мне в «ПСЖ»
11:47 · Нидерланды. Эредивизие
Симонс: «Возвращение в «ПСЖ»? Последнее слово будет за мной» 1
11:24 · Нидерланды. Эредивизие
Симонс: «Я до сих пор общаюсь с Гави»
13 Февраля
12:30 · Нидерланды. Эредивизие
Хави Симонс: «Я скучаю по Франции»
12 Февраля
20:46 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» за тайм перевернул игру против «Валвейка»
18:27 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» снова возглавил чемпионат Нидерландов, одолев «Херенвен»
Все новости
Рекомендуем