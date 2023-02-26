ПСВ переиграл конкурентов из «Твенте»

Недавно шедший в группе лидеров Эредивизии «Твенте» совсем сбавил ход, а сегодня потерпел второе поражение подряд в споре с прямыми конкурентами из ПСВ. Коллектив из Эйндховена вел в счете практически все время, кроме 10-минутных отрезков в начале каждого тайма. Фабио Силва открыл счет ударом головой. Вирджил Мисиджан отыграл перевес соперника метким дальним ударом. Но ПСВ быстро восстановил статус-кво после того, как подачу Жоана Бакайоко замкнул головой Люк де Йонг. Хави Симонс поставил точку - 3:1.

ПСВ в очке от тройки, «Твенте» - пятый и находится на расстоянии двух побед от сегодняшнего противника.