Хейтинга установил рекорд «Аякса» в 21-м веке

Джон Хейтинга возглавил амстердамский «Аякс» вместо не справившегося с задачами Альфреда Шредера, и под его началом клуб провел уже четыре матча в чемпионате Нидерландов. И в каждом из них клуб забивал не менее трех голов - так, в воскресенье его подопечные обыграли со счетом 4:0 «Спарту».

Как оказалось, такого взрывного дебюта нового тренера в «Аяксе» не было с 1997-го года, когда команду после того, как ушел Луи ван Галь, возглавил датский специалист Мортен Ольсен.

В следующем, двадцать третьем туре чемпионата Нидерландов «Аякс» сыграет на выезде с «Витессом», это случится 26 февраля.