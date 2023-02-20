Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Тадич - лидер Европы по количеству создаваемых голевых моментов

20 Февраля 2023 • 03:27 Комментировать
Аякс
4:0
Спарта Роттердам
окончен

Сербский нападающий Душан Тадич, капитан «Аякса» и сербской сборной, успешен не только в том, что касается голов, но и создает огромное количество голевых ситуаций для своих партнеров. Как сообщает портал Opta, Тадич в текущем сезоне создал уже 102 голевых ситуаций для своих коллег по команде, что намного больше, чем у остальных преследователей в этой категории.

Второе место занимает Майк Трезор, 78 созданных голевых моментов, а третье - Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити» (75). Замыкают пятерку Джеймс Тавернье, 72 подобных ситуации, и Кьеран Триппьер, на счету которого 70 голевых ситуаций. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Душан Тадич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эксельсиор Эксельсиор
НЕК Неймеген НЕК Неймеген
0
3
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Февраля
03:46 · Нидерланды. Эредивизие
Хейтинга установил рекорд «Аякса» в 21-м веке
03:27 · Нидерланды. Эредивизие
Тадич - лидер Европы по количеству создаваемых голевых моментов
19 Февраля
20:40 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» продолжает преследование лидера после разгрома «Спарты»
18:27 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ не смог обыграть «Утрехт»
01:07 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» на 90-й минуте дожал ни разу не пробивший по воротам АЗ
16 Февраля
12:16 · Нидерланды. Эредивизие
Симонс: «Неймар очень помогал мне в «ПСЖ»
11:47 · Нидерланды. Эредивизие
Симонс: «Возвращение в «ПСЖ»? Последнее слово будет за мной» 1
11:24 · Нидерланды. Эредивизие
Симонс: «Я до сих пор общаюсь с Гави»
13 Февраля
12:30 · Нидерланды. Эредивизие
Хави Симонс: «Я скучаю по Франции»
12 Февраля
20:46 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» за тайм перевернул игру против «Валвейка»
18:27 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» снова возглавил чемпионат Нидерландов, одолев «Херенвен»
11 Февраля
23:55 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил 6 мячей в ворота «Гронингена»
23:29 · Нидерланды. Эредивизие
Хави Симонс – самый молодой игрок топ-10 лиг с 15 и более результативными действиями
10 Февраля
21:45 · Нидерланды. Эредивизие
Окампос — об «Аяксе»: «Через месяц понял, что здесь не получится»
14:34 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» может назначить Слота, заплатив «Фейеноорду» отступные в размере 6,5 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем