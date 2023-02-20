Тадич - лидер Европы по количеству создаваемых голевых моментов

Сербский нападающий Душан Тадич, капитан «Аякса» и сербской сборной, успешен не только в том, что касается голов, но и создает огромное количество голевых ситуаций для своих партнеров. Как сообщает портал Opta, Тадич в текущем сезоне создал уже 102 голевых ситуаций для своих коллег по команде, что намного больше, чем у остальных преследователей в этой категории.

Второе место занимает Майк Трезор, 78 созданных голевых моментов, а третье - Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити» (75). Замыкают пятерку Джеймс Тавернье, 72 подобных ситуации, и Кьеран Триппьер, на счету которого 70 голевых ситуаций.