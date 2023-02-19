Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Фейеноорд» на 90-й минуте дожал ни разу не пробивший по воротам АЗ

19 Февраля 2023 • 01:07 Комментировать
Фейеноорд
2:1
АЗ Алкмаар
окончен

Центральный матч 22-го тура чемпионата Нидерландов между «Фейеноордом» и АЗ получился странным. В споре лидеров гости ни разу не пробили по воротам, но полчаса вели в счете и могли не проиграть. На 17-й минуте Джавайро Дилросун забил в свои ворота. Отыгрались роттердамцы в компенсированном отрезке первого тайма благодаря удару Алирезы Джаханбакша. И только спустя тайм уже перед финальным свистком удача улыбнулась «Фейеноорду» - Маркус Педерсен стал автором решающего гола.

2:1, «Фейеноорд» на пять очков опережает идущий вторым АЗ.

Протокол игры  
Фейеноорд2:1АЗ Алкмаар
  17'Дилросун Джавайро (0:1)
(1:1) Джаханбахш Алиреза45'  
(2:1) Педерсен Маркус Гольмгрен90'  
Велленройтер ТимонПедерсен Маркус ГольмгренГертрейда ЛютсхарелГанцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер Матс  28'Тимбер Квинтен 70' (Таабуни Мохамед ( 70') Джаханбахш АлирезаДилросун Джавайро 81' (Перейра Данило II ( 81') Идрисси Уссама  45' 54' (Пайшао Игор ( 54') Хименес Сантьяго Томас  38'
Запасные: Ezequiel BullaudeЛопес Маркос IVМиламбо АнтониТроос ТейнРасмуссен ЯкобМарсиано ОфирКасанвирджо Нерайшо
Райан МэттьюСугавара ЮкинариWouter Goes  75'Хацидиакос Пантелис  23'Керкез Милош 69' (Де Вит Меес ( 69') Рейндерс Тиджани 84' (Михайлович Джордже ( 84') Класи ЙордиОдгор Йенс 79' (Ван Бредероде Мирон ( 79') Мейнанс СвенКарлссон Йеспер IIIПавлидис Вангелис  36'
Запасные: Бюрместер ЗикоЛахдо МайкельБараси ЮсуфДе Йонг ФеддеВерхюлст Хоби
18 февраля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд АЗ Алкмаар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Волендам Волендам
Витесс Витесс
2
0
3.15 3.75 2.10
Видео
Окончен
Гронинген Гронинген
Эммен Эммен
1
1
2.35 3.35 2.95
Видео
Окончен
Фейеноорд Фейеноорд
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
2
1
1.91 3.70 3.75
Видео
19.02.23 в 14:15
Камбюр Камбюр
Херенвен Херенвен
2.90 3.30 2.43
Видео
19.02.23 в 16:30
Утрехт Утрехт
ПСВ ПСВ
4.40 4.00 1.71
Видео
19.02.23 в 16:30
Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс
Твенте Твенте
3.30 3.50 2.13
Видео
19.02.23 в 18:45
Аякс Аякс
Спарта Роттердам Спарта Роттердам
1.23 6.40 11.00
Видео
19.02.23 в 22:00
Эксельсиор Эксельсиор
НЕК Неймеген НЕК Неймеген
2.85 3.50 2.36
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Февраля
01:07 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» на 90-й минуте дожал ни разу не пробивший по воротам АЗ
16 Февраля
12:16 · Нидерланды. Эредивизие
Симонс: «Неймар очень помогал мне в «ПСЖ»
11:47 · Нидерланды. Эредивизие
Симонс: «Возвращение в «ПСЖ»? Последнее слово будет за мной» 1
11:24 · Нидерланды. Эредивизие
Симонс: «Я до сих пор общаюсь с Гави»
13 Февраля
12:30 · Нидерланды. Эредивизие
Хави Симонс: «Я скучаю по Франции»
12 Февраля
20:46 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» за тайм перевернул игру против «Валвейка»
18:27 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» снова возглавил чемпионат Нидерландов, одолев «Херенвен»
11 Февраля
23:55 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил 6 мячей в ворота «Гронингена»
23:29 · Нидерланды. Эредивизие
Хави Симонс – самый молодой игрок топ-10 лиг с 15 и более результативными действиями
10 Февраля
21:45 · Нидерланды. Эредивизие
Окампос — об «Аяксе»: «Через месяц понял, что здесь не получится»
14:34 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» может назначить Слота, заплатив «Фейеноорду» отступные в размере 6,5 миллионов евро
07:10 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Фейеноорда» может стать новым наставником «Лидса»
06:58 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» пытается соблазнить спортивного директора «Ливерпуля»
00:11 · Нидерланды. Эредивизие
«Твенте» впервые в 21-м веке не забил в домашнем кубковом матче
09 Февраля
23:45 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов
Все новости
Рекомендуем