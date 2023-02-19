«Фейеноорд» на 90-й минуте дожал ни разу не пробивший по воротам АЗ

Центральный матч 22-го тура чемпионата Нидерландов между «Фейеноордом» и АЗ получился странным. В споре лидеров гости ни разу не пробили по воротам, но полчаса вели в счете и могли не проиграть. На 17-й минуте Джавайро Дилросун забил в свои ворота. Отыгрались роттердамцы в компенсированном отрезке первого тайма благодаря удару Алирезы Джаханбакша. И только спустя тайм уже перед финальным свистком удача улыбнулась «Фейеноорду» - Маркус Педерсен стал автором решающего гола.

2:1, «Фейеноорд» на пять очков опережает идущий вторым АЗ.