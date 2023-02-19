«Фейеноорд» на 90-й минуте дожал ни разу не пробивший по воротам АЗ

Центральный матч 22-го тура чемпионата Нидерландов между «Фейеноордом» и АЗ получился странным. В споре лидеров гости ни разу не пробили по воротам, но полчаса вели в счете и могли не проиграть. На 17-й минуте Джавайро Дилросун забил в свои ворота. Отыгрались роттердамцы в компенсированном отрезке первого тайма благодаря удару Алирезы Джаханбакша. И только спустя тайм уже перед финальным свистком удача улыбнулась «Фейеноорду» - Маркус Педерсен стал автором решающего гола.
2:1, «Фейеноорд» на пять очков опережает идущий вторым АЗ.
Протокол игры
|17'Дилросун Джавайро (0:1)
|(1:1) Джаханбахш Алиреза45'
|(2:1) Педерсен Маркус Гольмгрен90'
Велленройтер Тимон•Педерсен Маркус Гольмгрен•Гертрейда Лютсхарел•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс• 28'Тимбер Квинтен70' (Таабуни Мохамед (70') •Джаханбахш Алиреза•Дилросун Джавайро81' (Перейра Данило II (81') •Идрисси Уссама 45'54' (Пайшао Игор (54') •Хименес Сантьяго Томас 38'
Райан Мэттью•Сугавара Юкинари•Wouter Goes• 75'Хацидиакос Пантелис• 23'Керкез Милош69' (Де Вит Меес (69') •Рейндерс Тиджани84' (Михайлович Джордже (84') •Класи Йорди•Одгор Йенс79' (Ван Бредероде Мирон (79') •Мейнанс Свен•Карлссон Йеспер III•Павлидис Вангелис 36'
18 февраля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
Бан пользователя